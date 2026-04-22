En la Avenida Rafael Núñez, del Centro Histórico de Cartagena, unidades de la Policía Metropolitana capturaron a un hombre que minutos antes le había hurtado, mediante la modalidad del raponazo, dos cadenas de oro a un turista.

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Se trata de alias el Keiner, de 28 años, quien no pudo ir muy lejos con las joyas ajenas porque la denuncia de la víctima y la ciudadanía, aunada a la rápida reacción de las patrullas policiales, se lo impidieron.

Las dos cadenas robadas, recuperadas y entregadas a su propietario, están avaluadas en más de 10 millones de pesos.

Al detenido lo investigan por su presunta participación en otros casos de hurto en zonas turísticas de la ciudad. Además le registran dos anotaciones judiciales como indiciado por hurto y tráfico de estupefacientes.

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El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, sostuvo que siguen mostrando resultados en contra de la delincuencia en todos los sectores de la ciudad e invita a la ciudadanía a denunciar y cooperar para capturar y judicializar a los responsables de los comportamientos que atentan contra la seguridad y la sana convivencia.