El Gaula Militar Bolívar y la Dijín de la Policía Nacional, en articulación con la Armada Nacional, lograron en Cartagena la captura de alias Blanco, cabecilla de zona del componente criminal focalizado de la subestructura Nicolás Antonio Urango Reyes del grupo armado organizado Clan del Golfo.

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A través de un comunicado, la Armada detalló que esta operación se desarrolló en un puesto de control en el sector conocido como Brisas de Galicia, en la capital de Bolívar. Allí integrantes del Gaula Militar Bolívar adscrito a la Brigada de Infantería de Marina No.1 hicieron efectiva la captura de ‘Blanco’.

El sujeto era requerido mediante orden judicial por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado.

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“Es responsable de los cobros extorsivos contra comerciantes, ganaderos y contratistas, con el objetivo de hacer control territorial y fortalecer posicionamiento dentro de la organización criminal”, indicó el Gaula Militar.

#Atención | GAULA Militar Bolívar y la @DIJINPolicia lograron la captura de alias Blanco, cabecilla de zona del componente criminal focalizado de la subestructura Nicolás Antonio Urango Reyes del GAO Clan del Golfo. (1) pic.twitter.com/FE0ZlgJeXT — GAULA MILITARES (@GaulaMilitares) April 16, 2026

Por su parte, la Armada detalló que alias Blanco llevaba una trayectoria criminal de cerca de cinco años en la organización delictiva.

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“Período durante el cual habría consolidado una trayectoria criminal relevante, caracterizada por la ejecución de acciones violentas a la población y en contra de estructuras rivales”, sostuvo.

Las autoridades destacaron que con esta captura se asestó un golpe contundente a las finanzas ilícitas y a la capacidad criminal de esta estructura, “reafirmando el compromiso de las autoridades en la lucha contra la extorsión y el secuestro en el país”.

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“La Armada de Colombia continuará desarrollando operaciones militares que permitan debilitar las capacidades de las organizaciones criminales que delinquen en esta zona del país, contribuyendo a la seguridad, tranquilidad y bienestar de las comunidades”, resaltó.