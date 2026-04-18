Ante miles de personas que se congregaron en la Puerta del Sol de Madrid, la líder opositora venezolana, María Corina Machado, aseveró, nuevamente, que estará pronto en Venezuela y llegará junto a Edmundo González.

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“De aquí salimos con tareas muy claras, que no quede un venezolano que no esté organizado porque el futuro está en nuestras manos”, comenzó diciendo ante la multitud.

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Y añadió: “Regresaré a Venezuela pronto y lo haré con nuestro querido y admirado presidente Edmundo González Urrutia, levantaremos la voz por los presos políticos y por desmontar los centros de tortura y la estructura de represión que hay en Venezuela, que el mundo sepa lo que realmente está pasando en nuestro país, levantemos la voz y hagamos la maleta porque vamos de vuelta, Dios los bendiga, gracias”.

Asimismo expresó que “jamás una tiranía volverá a poner un pie” en Venezuela: “Los venezolanos estamos enviando un mensaje claro al mundo: ¡Venezuela será libre porque así lo decidimos! Nos habían dividido y hecho dudar de nuestra fuerza, pero fuimos abriendo puertas y uniéndonos. Construiremos una nación, con pilares sólidos, donde nunca jamás una tiranía volverá a poner un pie”, expresó.

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Ondeando banderas de Venezuela y mostrando pancartas con lemas como “María Corina, esperanza y libertad”, “Libertad para los presos políticos” o “Volver a casa a la venezolana”, los concentrados ovacionaron con pasión a su líder cuando apareció.

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Antes, y durante horas, gritaron “libertad”, “fuera Delcy”, “María Corina presidenta” o “elecciones”, y bailaron al ritmo de artistas como Víctor García Sierra y Andrés Koi, que actuaron bajo un sol abrasador que provocó algunos desmayos.

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Entre ayer (viernes) y hoy (sábado), Machado se ha reunido con líderes conservadores como Díaz Ayuso y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y ha confirmado que no se verá con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

También ofreció una rueda de prensa en la que insistió en la necesidad de celebrar elecciones libres en Venezuela y agradeció al presidente de EE. UU., Donald Trump, que “arriesgara la vida de sus ciudadanos” para deponer al exmandatario venezolano Nicolás Maduro.