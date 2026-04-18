Un estudiante universitario, de 19 años, fue asesinado en la noche del pasado miércoles 15 de abril dentro de una estación de Transmilenio en Bogotá.

Leer más: Horror en Taganga: sujetos entran a vivienda y matan a pareja a tiros y a machetazos

El joven, alumno de primer semestre de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Minuto de Dios, fue identificado como Fredy Santiago Guzmán Cárdenas, quien fue apuñalado por delincuentes que querían robarlo.

Tanto Transmilenio como la universidad confirmaron el fallecimiento del joven y expresaron su rechazo frente a este episodio de violencia que vuelve a poner en el centro del debate la seguridad en el sistema de transporte masivo de la capital.

De acuerdo a versiones preliminares, que aún están bajo investigación, el alumno de la Corporación UniMinuto había salido de clases, alrededor de las 9:50 p. m., y caminó hasta la estación de TransMilenio Minuto de Dios.

Ver también: Desayunos para aumentar masa muscular: 8 recetas fáciles y saludables

Mientras esperaba el bus, fue interceptado por unos sujetos que ingresaron a la estación por las puertas laterales e intentaron robarlo, ocasionándole graves heridas con arma blanca, que conllevaron a su muerte.

La familia de Fredy Santiago habló en las últimas horas con CityTV y contó varios detalles de lo que ocurrió esa noche con el joven estudiante.

“Soñaba con ser profesional”

Con profundo dolor, los padres del joven aseguraron que su hijo salió como cualquier otro día “a cumplir su sueño de convertirse en profesional sin imaginar que esa noche no regresaría a casa“.

“Venía de ahí de la Universidad Minuto de Dios y él salió a tomar su transporte, a tomar la ruta para llegar a la estación Distrito Grafiti“, señaló el papá de Fredy al medio antes citado.

El hombre aseguró que “lo estaban esperando y que incluso lo iban a llamar”. Sin embargo, en ese momento recibieron la noticia por parte de una enfermera “que nos contó que mi hijo había sufrido un atentado“.

Los padres de la víctima afirmaron que en Bogotá “son estaciones muy solitarias (...) donde no hay autoridad y escasamente hay un guarda de seguridad (...) no hay nada y tengo entendido que a los estudiantes los atacan constantemente ahí”.

Le sugerimos: Alejandro Domínguez destaca el avance de las obras en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez

Por su parte, la madre del estudiante pidió justicia a las autoridades para esclarecer el caso, y manifestó: “Quiero que les hagan pagar a esas tres personas que me le quitaron la vida a mi hijo (...) quiero justicia y ojalá lo tengan muy presente; hoy fue mi hijo, hay mucha inseguridad y hay mucha gente que quiere salir adelante y les quitan los sueños de la nada”, enfatizó la mujer a CityTV.

Principal hipótesis

la principal hipótesis que manejan las autoridades, es que se trató de un violento robo. Así lo confirmó la comandante del grupo de transporte masivo de TransMilenio, Maryam Moreno, quien aseguró que “un estudiante de una institución universitaria fue víctima de una agresión con arma cortopunzante al interior de la estación de TransMilenio Minuto de Dios“.

“Se dispuso de todas sus capacidades con el fin de fortalecer el proceso investigativo y dar con la captura de los responsables“, señaló la comandante.