Todo marcha sobre ruedas. La final de la Copa Sudamericana 2026 se disputará el 21 de noviembre y el escenario que la acogerá, el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, se encuentra en medio de una ampliación y remodelación.

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, dejó ver este jueves el avance de las obras que comenzaron el 18 de enero de este año, inmediatamente después del partido que Junior perdió 2-0 ante Deportes Tolima, en la primera fecha de la Liga I.

El coloso de la Ciudadela ya muestra gran parte de las graderías que marcarán el aumento de su aforo de 46 mil a 60 mil espectadores.

“¡El Estadio Metropolitano Roberto Meléndez se renueva! Avanzan las obras de remodelación en Barranquilla para la final de la Conmebol Sudamericana 2026”, trinó Domínguez en su cuenta en X.

“¡Seguimos trabajando en la mejora de más de 100 estadios de Sudamérica para devolver al fútbol lo que es del fútbol!”, agregó el máximo dirigente del balompié sudamericano.

Ya está bastante adelantado el trabajo de cimentaciones, columnas, vigas y contravigas que permitirá la instalación de las tribunas que amplían la capacidad del estadio. Varias de las de occidental y orienta fueron instaladas.

Una delegación de la Conmebol se encuentra en Barranquilla supervisando de cerca las labores de los obreros contratados por el Distrito de Barranquilla. Daniel Trujillo, secretario de Recreación y Deportes del Distrito, ha estado acompañándolos en su tarea de observación.

¡El Estadio Metropolitano Roberto Meléndez se renueva! Avanzan las obras de remodelación en Barranquilla para la Final de la CONMEBOL @Sudamericana 2026.



¡Seguimos trabajando en la mejora de más de 100 estadios de Sudamérica para devolver al fútbol lo que es del fútbol! pic.twitter.com/Ewwx41E7Rv — Alejandro Domínguez (@agdws) April 16, 2026

Al tiempo que se insertan las nuevas gradas, se va avanzando en la preparación del terreno de juego. Desde hace varios días se trabaja en la instalación del sistema de drenaje con capas especiales, filtros y subbases que buscan garantizar las mejores condiciones para el gramado.

La intervención en el estadio Metropolitano comprende ampliación, remodelación, embellecimiento general y modernización. Se estima que la nueva cara del recinto futbolero esté lista un mes antes de la final de la Copa Sudamericana.