Barranquilla y la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) se llevaron todas las flores. El alcalde Alejandro Char y Ramón Jesurun, cabeza visible de la FCF, fueron blanco de elogios de parte de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, durante el evento de inauguración del Centro de Alojamiento de la sede de las selecciones nacionales, ubicada en el sector de Alameda del Río, en la capital del Atlántico.

“Mi querido alcalde, paisano Alejandro Char”, fue el comienzo del discurso de Domínguez durante el acto de apertura del hotel para los combinados colombianos. “Es un placer poder estar en tu ciudad y en este hermoso país que tanto quiero. De venida desde el aeropuerto, Aliano (un amigo) me hizo pensar. Me dijo: ‘estábamos atrasados 20 años’. 20 años. Pero la ciudad cambió, ¡y por eso la Conmebol decide jugar la final de la Copa Sudamericana aquí en Barranquilla!”, agregó el paraguayo despertando una lluvia de aplausos.

Los reconocimientos públicos de Domínguez e Infantino enorgullecieron al burgomaestre de ‘Curramba’, quien cree que el dirigente paraguayo se ve reflejado en su historia y en la de su familia.

“El doctor Alejandro Domínguez es como si fuera un barranquillero. Él y su familia también tienen un equipo profesional en el Paraguay, que es el Olimpia. Él también vivió lo que yo he vivido, lo que mi padre vivió, lo que mi hijo está viviendo, de ver los sueños de tantos jóvenes convertirse en realidad. Y él, por supuesto, cuando se entera de todo lo que está pasando en Barranquilla y todos los sueños de esta ciudad, pues él se ve, se localiza, se imagina los sueños de allá y acá”, comentó Char en entrevista con EL HERALDO y el periodista José Hugo Illera durante su recorrido por el hotel de las selecciones Colombia.

“Cuando nosotros vamos a pedirle que nos entregue la sede de la final de la Copa Sudamericana (2026), él ya nos había estudiado como Junior, como familia, como políticos, que de alguna manera traemos beneplácito y alegría a mucha gente. Entonces él se encuentra muy relacionado con nosotros, él se encuentra muy feliz de ver lo que pasa aquí, porque muchas cosas de las que pasan aquí, pasaron allá en su tierra”, añadió.

Jeisson Gutiérrez/El Heraldo ‘Chiqui’ Tapia, Alejandro Domínguez, Gianni Infantino, Ramón Jesurun y Alejandro Char.

El mandatario Distrital aseguró que estas obras proyectan internacionalmente a la ciudad y generan confianza, aparte de que garantizan la continuidad del seleccionado patrio en ‘la Arenosa’. “Para el fútbol colombiano, para Barranquilla, para la selección, es todo un honor. Esto reafirma el compromiso de la Federación Colombiana de Fútbol con Barranquilla, pero también de Barranquilla con el fútbol. Lo más importante es los sueños que se les abren a muchos jóvenes”, recalcó Char.

“Esto, sin duda, es un paso largo que da Barranquilla, pero no era posible sin el acompañamiento de Ramón Jesurun, Alejandro Domínguez y Gianni Infantino. Ellos han visto en Barranquilla un no sé qué, una alegría, una confianza. Yo, como alcalde, me tengo que sentir orgulloso y feliz de ser parte de esta gran acontecimiento que va a traer muy buenas noticias para todos los colombianos”.

LOS COMIENZOS DEL PROYECTO

Alejandro Char, que también era alcalde cuando esos terrenos donde se ubica la sede de la FCF fueron cedidos por el Distrito en noviembre de 2016, recordó, tras una pregunta del Illera, aquellos días en los que apenas empezaba el proyecto.

“Estas eran ocho hectáreas de la ciudad, 80 mil metros cuadrados. En ese momento esto parecía una finca. Quién se imaginaba este sector de la ciudad hace 15 años. Este era un espacio como perdido, como alejado. Se hizo todo un desarrollo residencial importante. Estamos construyendo dos puentes aquí, en la Circunvalar con Alameda, y entregamos estas ocho hectáreas. Pero cuando los recursos se manejan de buena forma, mira cómo mejora la calidad de vida a tantos jóvenes. Aplausos para Ramón, para la Conmebol y para la FIFA, que hacen posible que estos recursos lleguen acá. Aquí la plata está muy bien invertida, o sea que la tierra que entregó la ciudad finalmente se convierte en un desarrollo físico y mental de una fiesta que es el fútbol. Hoy estamos festejando esto para el fútbol colombiano”.