Se notaba su satisfacción y admiración con lo apreciado. Gianni Infantino quedó gratamente sorprendido con la comodidad, modernidad y diseño del Centro de Alojamiento de la selecciones Colombia en la sede deportiva de la FCF en el sector de Alameda del Río, en Barranquilla.

Acompañado por Ramón Jesurun Franco, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), y Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, el jerarca de la FIFA recorrió las dos alas y las dos plantas del nuevo hotel de los combinados nacionales.

Sonriente y amable con los invitados especiales que se topaba en el camino, varios de ellos con la intención de sacarse una fotografía o saludarlo, Infantino avanzó por los 4 mil metros de área construida para el desarrollo del balompié colombiano.

En medio de la inspección del lugar, el suizo-italiano sacó unos minutos para hablar en exclusiva con el periódico EL HERALDO.

Consideró que la sede “es de las mejores del mundo”, declaró su admiración por el trabajo de Jesurun, su amor por Colombia y su confianza en México como sede del Mundial 2026, más allá de los problemas de orden público de los últimos días.

¿Cómo van los preparativos de cara al Mundial?

Muy bien. Va a ser un Mundial espectacular. Canadá, México, Estados Unidos. 16 ciudades, 104 partidos, tres países. La gente feliz.

¿Cómo ve a Colombia deportivamente y su preparación?

Va a tener un equipo muy bueno. Vi el último amistoso de Colombia en Miami ante Nueva Zelanda. Los jugadores son muy buenos, había un ambiente muy unido, de confianza. Con los colombianos que están por fuera va a ser un espectáculo.

Alejandro Domínguez, Ramón Jesurun y Gianni Infantino.

¿Qué le pareció el hotel?

Vine a la inauguración hace algunos años. El trabajo excepcional de Ramón Jesurun y su equipo pro el fútbol colombiano es algo único, espectacular, no solo en Colombia y Sudamérica, sino en el mundo. Vinimos a inaugurar esta parte del hotel, con todas las condiciones para que los jóvenes y las Selecciones puedan brillar. Es un orgullo.

¿Con qué sede la compararía?

Esta es una de las mejores sedes del mundo. Seguro en el top 5 del mundo. Es un centro donde se puede estar bien, donde se puede preparar bien. Aquí el futbolista se puede concentrar, preparar los partidos, fenomenal.

¿Cómo ve la situación que está atravesando México?

Estamos en contacto con las autoridades de México, con la Presidencia, con todos. La confianza es total. Todo va a estar muy bien, el Mundial será un éxito y será un éxito en México, que es un país de fútbol. Todo lo que esta pasando ahora confiamos en las autoridades. Qué viva México.

¿Qué es lo que más le gusta de Barranquilla?

Ramón (Jesurun, risas). Qué viva Colombia. Me gusta Colombia, y Barranquilla en particular.