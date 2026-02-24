El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, se mostró satisfecho y visiblemente emocionado durante la inauguración del nuevo hotel de la entidad en su sede deportiva en Barranquilla, en un acto que contó con la presencia de dirigentes del fútbol mundial, autoridades locales y representantes del balompié nacional.

En el evento estuvieron, entre otros, directivos de la FIFA, de la CONMEBOL, así como el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, el titular de la confederación sudamericana, Alejandro Domínguez, el empresario Fuad Char y el alcalde de la ciudad, Alejandro Char.

“Es un momento muy emotivo para mí. El tener aquí presente al presidente de la Fifa nos llena de profundo orgullo. También tener acá al presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, al presidente de la AFA, nuestro querido ‘Chiqui’ Tapia, a los miembros del Comité Ejecutivo y a todos los presidentes de los clubes y de las ligas; a don Fuad Char y al alcalde Alejandro Char, a los exjugadores y técnicos que vinieron, y a los amigos de la prensa”.

Más adelante, Jesurún resaltó el alcance institucional y deportivo del proyecto y su impacto directo en la formación integral de los futbolistas del país.

“Hoy es una tarde maravillosa donde cumplimos un sueño. Nos propusimos, con recursos propios y de la Conmebol, hacer esta obra que merecen nuestros futbolistas. El fondo de este centro de alojamiento tiene ese propósito. En todos los países, y el ‘Chiqui’ que maneja una de las asociaciones donde salen y salen jugadores, saben que estos muchachos y muchachas no solo deben aportarnos su calidad futbolística y física, sino que necesitamos envolverlos para que esa calidad sea integral. Y aprendí que la estructura es fundamental. Este es un esfuerzo que ha hecho el Comité Ejecutivo, la Federación, las ligas y los clubes profesional para el engrandecimiento del fútbol colombiano”, dijo.

“Este es un claro mensaje, y es que creemos en ellos, por eso este esfuerzo, porque son ellos los que van a disfrutar de estas instalaciones para que este esfuerzo se traslade a la cancha con resultados y podamos decirle al mundo ‘aquí estamos’, ‘estamos pensando en grande’. Estamos apuntando a ganar títulos, a tener mentalidad ganadora”, agregó.

Jesurun sueña con una selección Colombia como gran protagonista en el Mundial y a eso le están apuntando con esas obras.

“Tenemos una Selección absoluta que está encaminada a hacer un gran Mundial. Quiero felicitar a la Fifa, porque se viene un Mundial realmente grandioso. Esta vez va a ser algo que va a catapultar las pasiones de todo un planeta”, concluyó.