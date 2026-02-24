En el marco de la inauguración del hotel de la Federación Colombiana de Fútbol en Barranquilla, el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Alejandro Domínguez, destacó el crecimiento de la ciudad, el impacto de la inversión en el balompié colombiano y el momento que vive el fútbol sudamericano, en un acto que reunió a directivos, autoridades y leyendas del deporte.

Durante su intervención, Domínguez explicó por qué la capital del Atlántico fue elegida como sede de un evento continental y resaltó el cambio estructural que ha vivido la región en las últimas dos décadas.

“De venida del aeropuerto, un amigo me hizo ver cómo ha cambiado esta ciudad en los últimos 20 años. Por eso Conmebol ha decidido jugar este año aquí la final de la Copa Sudamericana. Hace poco estuvimos reunidos con Gianni (Infantino), Ramón (Jesurun) y el ‘Chiqui’ (Tapia), y fue un momento reflexivo. Lo que vemos aquí es infraestructura. Por mucho tiempo nos sometieron a creer que lo nuestro era así para siempre, que estábamos condenados a no poder creer en grande, a no poder aspirar a un futuro diferente”, afirmó.

En ese mismo mensaje, el dirigente paraguayo valoró el papel de quienes abrieron camino para el desarrollo actual del fútbol en la región y en Colombia. “Un saludo a las leyendas. Si no fuera por ustedes era imposible creer en grande, porque es la historia la que nos hace grandes, la que hace que nos proyectemos a futuro con optimismo. Ustedes arrancaron este camino”, expresó.

Domínguez también se refirió al modelo de inversión que, según explicó, viene impulsando la entidad que rige el fútbol sudamericano y al impacto directo que ha tenido en nuestro país. “Hoy el 100% que ingresa a la Conmebol se invierte en el fútbol. La Conmebol ha invertido más de 200 millones de dólares en el fútbol colombiano. A mí no me gusta aplaudir el dinero, porque el dinero es un medio, aplaudo porque tenemos un objetivo y creemos en grande. Nosotros los presidentes pasaremos, pero las obras quedan. Había que recuperar los 20 años perdidos”, aseguró.

Finalmente, el presidente de la Conmebol proyectó un mensaje ambicioso de cara al futuro deportivo del continente, apoyándose en el reciente protagonismo de selecciones sudamericanas en el escenario mundial y mencionando directamente a los actuales protagonistas del fútbol regional. “Hasta hace poco creímos que las finales de la Copa del Mundo solo eran para los europeos, y ahora tenemos un campeón sudamericano. Profesor Néstor (Lorenzo), son solamente ocho partidos los que hay que ganar para ser campeones del mundo. Pido permiso y levanto la mano, porque desafío también al ‘Chiqui’ tapia para que repitan y también lleguen a la final y se encuentren ahí con Colombia, y tengamos una final sudamericana, porque sí se puede”.

En sus declaraciones, Domínguez hizo alusión al presidente de la FIFA, Gianni Infantino; al presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurun; al titular de la AFA, Claudio Tapia; y al seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, en un acto que reafirmó a Barranquilla como uno de los nuevos polos de desarrollo del fútbol en Sudamérica.