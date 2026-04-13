El resultado y las sensaciones del partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones colocan al París Saint-Germain en una posición muy favorable frente al Liverpool, que se aferra a la esperanza de una remontada en Anfield ante el campeón que pueda salvar su temporada.

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El exceso de confianza aparece como el mayor rival de los de Luis Enrique Martínez, que parece vacunado contra ese mal y que ha conseguido que en el tramo decisivo de la temporada su equipo esté enchufado al máximo nivel, lo que convertiría en una sorpresa mayúscula su eliminación.

Los franceses no jugaron partido liguero este fin de semana y el técnico español cuenta con toda su plantilla, incluido Bradley Barcola, ausente en la ida por problemas en un tobillo, con excepción de la duda de Fabián Ruiz, cuyo estado de salud es una incógnita.

El PSG viaja a Liverpool con la lección aprendida del año pasado, cuando tras haber superado a los ingleses en el Parque de los Príncipes estuvieron al borde de la eliminación, que salvaron en una tanda de penaltis en la que el meta Gianluigi Donnarumma se mostró heroico.

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El Liverpool, en una de sus temporadas más irregulares de su historia reciente, tendrá que completar la machada para eliminar al Paris Saint-Germain, vigente campeón de la Liga de Campeones, tras el 2-0 de la ida de los cuartos de final.

Los ‘Reds’ firmaron uno de los peores partidos de la temporada y el resultado podría haber sido mucho peor si los hombres de Luis Enrique hubieran aprovechado las numerosas ocasiones.

Los de Anfield vienen de conseguir la victoria en casa ante el Fulham (2-0) que le permite mantenerse en la quinta posición, que también da acceso a la próxima edición de la Liga de Campeones gracias al coeficiente y al rendimiento de los equipos ingleses en competiciones europeas.

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En este contexto, la Liga de Campeones es la única opción para los de Arne Slot si no quieren quedarse en blanco tras caer eliminados la semana pasada en la FA Cup por el Manchester City (4-0).

Los locales llegan al encuentro con la bajas de Alisson Becker, que estará en el dique seco como mínimo hasta finales de abril, puesto que ocupará el exvalencianista Giorgi Mamardashvili y de Wataru Endo.

En el apartado de dudas, Cris Jones es seria duda tras retirarse lesionado en el encuentro ante el Fulham, pero la buena noticia es el regreso de Alexander Isak, fichaje más caro de la historia de la Premier League al pagar el Liverpool 150 millones de euros por su traspaso al Newcastle United, que reapareció en la liga este fin de semana saliendo desde el banquillo, tras haber disputado unos minutos en el Parque de los Príncipes.

Alineaciones probables:

Liverpool: Mamardashvili; Frimpong, Konaté, Van Dijk, Kerkez; Mac Allister, Gravenberch; Salah, Szoboszlai, Ekitike; Wirtz.

París SG: Safanov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, Joao Neves; Doué, Dembélé y Kvaratskhelia.

Árbitro: Maurizio Mariani (ITA).

Estadio: Anfield.

Hora: 2 p. m., de Colombia.