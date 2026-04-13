Nacional recibirá este martes al colombiano Deportes Tolima en un duelo enmarcado en la segunda fecha del Grupo B de la Copa Libertadores que los uruguayos afrontarán con la misión de comenzar a revertir el mal momento deportivo que viven.

Leer también: Titanes anuncia su retiro del baloncesto profesional de Colombia

El estadio Gran Parque Central será testigo de un partido que comenzará a las 5 p. m., de Colombia, y que será arbitrado por el argentino Yael Falcón.

Séptimo en el Torneo Apertura y prácticamente sin opciones de luchar por el título, el local atraviesa una temporada para el olvido: perdió la final de la Supercopa Uruguaya ante Peñarol, perdió el Clásico en su casa, cambió su entrenador y no ganó ninguno de los tres encuentros que disputó en el mes de abril.

Contrario a esto y pese a que en abril tampoco ganó ninguno de los tres juegos que afrontó, Deportes Tolima se encuentra en zona de clasificación a la eliminatoria que conducirá a un equipo hacia el trofeo del Apertura.

Leer más: Nuggets-Timberwolves y Lakers-Rockets se medirán en el ‘playoff’ del Oeste

Tras afrontar el duelo del fin de semana con mayoría de suplentes, Nacional volverá a contar con futbolistas como Sebastián Coates y el exdelantero de Valencia y Celta de Vigo Maximiliano Gómez en el once inicial.

Quien no estará será el atacante Gonzalo Carneiro, desgarrado días atrás y ya recuperándose junto a otros futbolistas sentidos como el portero Luis Mejía y el lateral Emiliano Ancheta.

De acuerdo con esto, ‘el Tricolor’ afrontaría el partido con Ignacio Suárez; Nicolás Rodríguez, Sebastián Coates, Agustín Rogel, Tomas Viera o Federico Bais; Luciano Boggio, Lucas Rodríguez, Nicolás Lodeiro; Tomás Verón Lupi, Juan Cruz de los Santos o Maximiliano Silvera y Maximiliano Gómez.

Leer también: Knicks-Hawks y Cavaliers-Raptors, las eliminatorias de primera ronda en el Este

Deportes Tolima también guardó a varios de sus titulares el fin de semana y afrontará el duelo copero con el retorno de jugadores como Neto Volpi, Brayan Rovira y Adrián Parra.

Así, el equipo colombiano saltaría el campo con Neto Volpi, Jan Angulo, Rovira, Cristian Arrieta; Jherson Mosquera, Sebastián Guzmán, Cristian Trujillo, Junior Hernández; Luis Sandoval, Juan Pablo Torres y Parra.

Con apenas una jornada disputada, ambos equipos acumulan un punto en el Grupo B: Nacional lo obtuvo al igualar 1-1 con Coquimbo Unido en Chile y Deportes Tolima tras empatan 0-0 con el peruano Universitario en Colombia.