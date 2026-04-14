El presidente Gustavo Petro se refirió desde Ipiales, Nariño, en medio del consejo de ministros del pasado 13 de abril, al aumento del 100 % a los aranceles de productos colombianos por parte del Gobierno ecuatoriano.

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El jefe de Estado calificó en días anteriores esta medida de Daniel Noboa como una “monstruosidad”, debido a que se estaría acabando prácticamente con toda posibilidad de un comercio binacional productivo y estable.

Ante ello, el primer mandatario abordó la crisis y el impacto que ha generado la decisión arbitraria y unilateral de Ecuador, señalando puntos relevantes del panorama colombiano y las primeras medidas que tomará el Gobierno para mitigar dicho impacto arancelario.

“No hay aranceles del 100 %, ministra de Comercio; no somos tan brutos. Todo lo que sea necesario para Colombia, 0 % arancel, entra. Todo lo que se produzca en Colombia, pero importábamos de Ecuador, se produce en Colombia: subsidio, para que salga más barato”, fue la orden que le dio a la mincomercio, Diana Morales.

Asimismo, se dirigió a la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino: “Todo lo que no se produzca en Colombia y no se pueda exportar a Ecuador por el arancel debe exportarse a Venezuela, que lo están necesitando”, enfatizó el jefe de Estado.

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De igual manera, el presidente Petro cuestionó la arbitrariedad del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, y aseguró que con esas medidas lo que está haciendo es entregarle la frontera a la mafia.

“Porque si cierra la carretera que va de Tumaco a Esmeraldas, que ningún presidente ha querido que se abra por miedo, es porque o no tiene ni idea de cómo es el narcotráfico en el mundo y en la frontera o porque son aliados de la mafia. Entre más se destruya la economía legal (esto ya lo vivimos con Venezuela) sabemos de qué hablamos, porque un presidente sectario cerró la frontera. ¿Y qué pasó? Grupos ilegales se apropiaron de esa zona. No podemos ser tan tontos de dividirnos por razones políticas”, dijo.

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Afirmó que su homólogo ecuatoriano “no fue capaz de hablar. Le da miedo hablar conmigo, hablar de cosas en beneficio de los dos pueblos”, refiriéndose a su encuentro en Panamá.

El jefe de Estado advirtió además que se avecina un fuerte fenómeno de El Niño y va a golpear a Ecuador dejándolo sin energía eléctrica. “Noboa, yo no le voy a dar; pendejos no somos. Quite los aranceles y hablamos", enfatizó.