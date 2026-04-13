El jugador de Junior de Barranquilla Jannenson Sarmiento es tendencia en el fútbol colombiano, pero esta vez no por su rendimiento en la cancha, sino por una denuncia que lo señala de un presunto amaño de partidos durante su etapa con el Unión Magdalena.

Leer también: Cerro Porteño vs. Junior: prueba de carácter en ‘La Nueva Olla’

La situación la reveló por medio de un comunicado la empresa CMARC International, dedicada a la representación de futbolistas. En el escrito se señala que existe una investigación en curso que incluiría “pruebas contundentes” que involucraría directamente al atlanticense en hechos relacionados con manipulación de resultados durante su paso por el ‘Ciclón’.

En el comunicado, la empresa no solo se refiere a la situación sobre presuntos amaños de partidos en la etapa de Sarmiento con el Unión, sino que se hace referencia a un proceso de carácter legal. El jugador, según la empresa de representación, fue citado a conciliación civil previa a una demanda por daños y perjuicios por un monto cercano a los 925.000 dólares.

La empresa aclara que era la que representaba al jugador pero la relación se terminó justamente cuando se conoció que este estaba siendo investigado por supuesta manipulación de resultados.

También se señala a Jannenson por decidir junto al Unión negociar su traspaso al Junior de Barranquilla por fuera de dicha empresa.

El empresario Alejandro Comesaña, de la empresa CMARC International, en una entrevista a Blu Radio, apuntó que siente “vergüenza” por lo sucedido por el jugador.

“Me da una decepción muy grande… me da vergüenza”, dijo.

Agregó: “Se trató de negociar, se le avisó, se le notificó… pero no respondió”, en referencia a la acusación de incumplimiento de contrato.

Reveló que pudo ver las pruebas que existen en contra del futbolista por el supuesto amaño de partidos: “Yo las vi, es más, las escuché… cuando iban 15 segundos pedí que pararan el audio”.

También rechazó que se diga que de parte de la empresa se quiera dañar la carrera del futbolista: “Ahora resulta que yo le quiero dañar la carrera… el mundo está al revés (...) Que tenga la hombría de hablarle a la gente con la verdad”.

Por ahora no existen decisiones conocidas sobre lo que se le acusa a Jannenson Sarmiento.