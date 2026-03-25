Hubo mejoría. No se puede negar. En el resultado y en el juego, Junior reflejó un despertar y derrotó 2-0 al Atlético Bucaramanga, ayer en el estadio Romelio Martínez, en la jornada 13 de la Liga I-2026.

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Jannenson Sarmiento, de tiro libre a los 42 minutos, y Teófilo Gutiérrez, en los primeros 60 segundos del periodo complementario, convirtieron los tantos de una victoria que permite respirar, no tranquilo, pero sí con menos angustia y preocupación en la lucha por estar en los ocho mejores del campeonato.

En medio de la presión por conseguir tres puntos vitales para evitar una crisis mayor tras las dos derrotas lacerantes ante Nacional y Medellín, el cuadro caribeño trató de imponer las condiciones y generar opciones de gol.

⚽✈️ ¡Voló Silveira! ¡Gran atajada para negarle el gol a Bucaramanga!#LALIGAxWIN pic.twitter.com/WNtQAOHxMo — Win Sports (@WinSportsTV) March 24, 2026

A pesar del escaso entusiasmo en las tribunas, el equipo rojiblanco entró con energía y de la mano de Jesús Rivas, con la salida constante de Suárez y Guerrero por los costados, y los intentos de asociación de Castrillón, Barrios y Sarmiento, logró varios acercamientos que se difuminaron en la recta final de las jugadas.

No era fácil penetrar la defensiva del equipo menos vulnerado del torneo, pero se alcanzaron a elaborar varias aproximaciones que se redondearon con remates a las nubes de Castrillón, un par de veces, Teófilo y Barrios.

Jhonny Olivares Teófilo anotó su sexto gol con Junior en lo que va del primer semestre de 2026.

Mejor puntería mostraron Pons y Sambueza en los dos únicos acercamientos de ataque visitantes. Sin embargo, se encontraron con un Silveira ágil y seguro.

Juan David Ríos, que sigue elevando su rendimiento, se batía en el mediocampo recuperando balones y haciendo faltas tácticas que evitaron que Junior quedara mal parado.

Lucas Monzón y Jermein Peña, de vuelta a la titular tras cumplir dos fechas de sanción, también andaban agresivos y procurando no dar ventajas.

‘El Tiburón’ estaba dispuesto a pelear y a sacar adelante un compromiso cerrado en el que Bucaramanga confiaba en su solidez defensiva y se conformaba con el 0-0.

No contaban con que Jannenson Sarmiento, que no hacía un buen partido, se reivindicaría y se sacudiría anotando un gol de tiro libre que sorprendió a Luis Erney Vásquez, el ex-Junior que reemplazó al estelar Aldair Quintana, quien se fue al Independiente del Valle.

🦈🚀 ¡GOLAZO DE TIRO LBRE! ¡Jannenson Sarmiento pone en ventaja a Junior con una definición de lujo! #LALIGAxWIN pic.twitter.com/hTMtbxarqT — Win Sports (@WinSportsTV) March 24, 2026

En la agonía del primer periodo, el zurdo estuvo derecho en esa ejecución y fue el abrelatas para poder degustar la victoria. Ojalá que sea el inicio de un abundante aporte anotador y futbolístico de Sarmiento.

Junior finalizó la etapa inicial con la inyección anímica de esa notación, y comenzó la etapa complementaria con la alegría del gol de Teófilo Gutiérrez, que a los 40 años se está acordando de su poder anotador.

El inagotable Teo ya suma seis tantos en este semestre, uno en la Superliga y cinco en la Liga, los mismos que Luis Fernando Muriel.

¡APARECIÓ EL 'PERFUME', GOLAZO DE TEÓFILO GUTIÉRREZ! @JuniorClubSA anota el 2-0 ante Bucaramanga. 🤩🦈🔴⚪



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Son los máximos artilleros de Junior en la actual campaña. Su quinto tanto en el principal torneo doméstico le quitó presión a los anfitriones y puso a remar contra la corriente al ‘Leopardo’, que tuvo que salir de su zona de confort.

De esperar y jugar con el desespero del adversario, los dirigidos por Leonel Álvarez pasaron a buscar la portería rival. No obstante, se encontraron con un Junior vigilante y que no regaló espacios. Está vez no.

La posibilidad más cercana al descuento fue un balazo de Aldair Zárate que exigió una nueva intervención destacada de Silveira.

El uruguayo siguió teniendo mucha actividad en su área con centros y merodeos liderados por Sambueza que no llevaron riesgo letal.

Con firmeza, combatividad y un mejor desempeño individual y grupal, el equipo ajustó marcas, cerró caminos y terminó con su portería en blanco. ¡Por fin!

Hubo muchas interrupciones en el segundo tiempo, con faltas y choques entre jugadores que ameritaron intervención médica. Bucaramanga careció de ingenio, Junior protegió su portería y no supo redondear algunas posibilidades de contragolpe con Barrios, que inicialmente desperdició un mano a mano en un fallido intento del ‘vaselina’ y con Kevin Pérez y Muriel.

La prioridad era aguantar el 2-0 y sellar una victoria que es un tanque de oxígeno para Alfredo Arias y todo el equipo.