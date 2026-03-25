El delantero de Atlético Bucaramanga, Luciano Pons, consideró que la falta de eficacia frente al arco fue uno de los factores que terminó marcando la derrota 2-0 ante Junior en el estadio Romelio Martínez, en partido correspondiente a la jornada 13 de la Liga.

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Tras el compromiso, el atacante argentino señaló que su equipo tuvo opciones para marcar, especialmente en el primer tiempo, pero no logró concretarlas.

“En el primer tiempo tuvimos creo que la más clara nosotros, con el remate mío y el del ‘Chino’ (Fabián Sambueza). Ellos manejaban la pelota y podían tener aproximaciones, pero no nos lastimaban tanto”, explicó Pons.

El delantero también se refirió al primer gol del conjunto barranquillero, que llegó mediante un tiro libre, destacando la ejecución del cobrador.

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“Se encuentran con un gol de tiro libre, que es todo mérito del pateador, pero después en el segundo tiempo creo que el equipo se arrimó mucho más al arco”.

Según el atacante, Bucaramanga generó más situaciones en la segunda mitad, pero nuevamente falló en el momento de definir.

“Llegamos con más situaciones, pero no fuimos tan certeros. Tenemos que volver a ser el Bucaramanga que llegaba y era eficaz, el que lastimaba, el que convertía y tomaba buenas decisiones”.

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Pons también hizo autocrítica sobre las decisiones en el último tramo de la jugada.

“Muchas veces llegamos y tomamos malas decisiones o nos apuramos a la hora de definir. Yo me sumo a eso, soy el primero que tiene que trabajar en mejorar”.

El delantero insistió en que la falta de contundencia ha sido el principal problema del equipo en los últimos partidos.

“Nosotros veníamos siendo un equipo muy eficaz, que cada vez que contragolpeaba tenía esa capacidad de convertir. Hoy nos encontramos también con un portero (Mauro Silveira) que hizo muy bien su trabajo y por eso fue figura del partido”.

El atacante aseguró que el plantel debe enfocarse en mejorar la definición para poder volver a sumar de a tres en el campeonato.

“Tenemos que seguir trabajando sobre la definición. No solo yo, todos los compañeros, porque las situaciones de gol las estamos teniendo”.

Pons puso como ejemplo la cantidad de remates generados en el compromiso, señalando que esa producción debe traducirse en goles.

“Tuvimos seis remates al arco. El próximo partido, de esos seis remates que tengamos, tenemos que convertir, porque si no hacemos goles no vamos a ganar”.

Finalmente, el delantero enfatizó en la importancia de reaccionar en esta etapa del torneo, cuando varios equipos comienzan a definir su posición en la tabla.

“Estamos en un momento del campeonato en el que algunos equipos empiezan a subir y otros se quedan. Nosotros no podemos quedarnos ahí. Tenemos que volver a sumar de a tres y recuperar la eficacia”.

El atacante también recordó el carácter competitivo que tuvo el equipo durante la temporada pasada y en torneos internacionales.

“Tenemos que ser ese equipo con garra, sangre y corazón, como lo fuimos el año pasado, cuando fuimos muy competitivos durante la Liga, la Copa Libertadores y la Sudamericana”.