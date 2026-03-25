Tomó un respiro. El entrenador Alfredo Arias se mostró tranquilo luego del triunfo 2-0 que logró Junior ante Bucaramanga, este martes, en el estadio Romelio Martínez, por la jornada 13 de la Liga-I.

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El timonel explicó que lo que hicieron en el primer tiempo era lo que habían planificado y que luego se defendieron de una forma correcta.

“El partido que pensábamos y esperábamos, era el que jugamos en el primer tiempo. Intentamos jugar en campo contrario, presionar tras perdida, ser intenso en cada una de las acciones. Lo hicimos bien, nos faltó tranquilidad en la definición en el primer tiempo. Por suerte encontramos el gol para reconstruir un poco y no entrar nerviosos en el segundo tiempo. Después del segundo gol que hicimos era lógico que ellos iban a venirse, y aunque no planificamos defender tan atrás, todos queríamos meternos en la cancha y que no nos hicieran ningún gol”, destacó.

“Mis jugadores defendieron su prestigio con orgullo. Me ánimo a decir que este rival es de los más difícil de enfrentar. Mantienen la misma nómina del semestre pasado, era el único invicto. Hicimos un buen partido, principalmente los primeros 45 minutos. Después condicionados a defender y ojalá sea el punto de partido para ser el equipo que compite y que va por todo”, complementó.

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El DT expresó que la gran clave de todo fue la actitud con la que encararon este juego.

“Principalmente estuvo todo bajo la actitud de querer ganar sí o sí, porque era un partido bisagra para todos. La humildad para correr a posiciones que no correspondían al puesto, pero sí para ayudar al compañero. Tuvimos orden en no arriesgar después de más para no arriesgar el resultado. Igual creo que lo podemos hacer mejor, que el equipo lo puede hacer mejor si nos apoyamos, si tenemos más confianza y si podemos aprovechar mejor las ocasiones”, manifestó.

Por último, Alfredo Arias se lamentó por las constantes lesiones, pero espera que esto ya pueda mejorar en los próximos juegos.

“No he dicho ninguno de los partidos pasados, porque no hay excusas. Pero sí hay a veces consecuencias o causales de que las cosas no salgan bien. A veces venimos teniendo varias lesiones, porque nos han atacado a principio de año y casi siempre por traumatismos, golpes. Esperamos que eso pueda darse vuelta, tenerlos a todos en forma, para tener un plantel más largo. Se vienen partidos muy seguidos y se viene la doble competencia y vamos a necesitar de todos. Pero, principalmente, necesitamos que, esté quien esté, tengamos una actitud para jugar los partidos y competir. Hay que tener la actitud de un equipo campeón, que es humildad, esfuerzo y solidaridad”, concluyó.