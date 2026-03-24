Junior tiene todo listo para enfrentarse al Bucaramanga, este martes, a partir de las 6 p. m., en el estadio Romelio Martínez, por la jornada 13 de la Liga-I.

El equipo rojiblanco necesita de un triunfo para salir del bache y volver a ingresar al grupo de los ocho clasificados.

Al frente tendrá al cuadro de Leonel Álvarez, que es el único invicto del campeonato.

Junior forma así: Mauro Silveira; Jhomier Guerrero, Jermein Peña, Lucas Monzón, Yeison Suárez; Juan David Ríos, Jesús Rivas; Cristian Barrios, Jannenson Sarmiento, Bryan Castrillón; Teófilo Gutiérrez.