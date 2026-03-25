Poco a poco va llegando a su mejor versión. El mediocampista Juan David Ríos volvió a tener un buen partido en el triunfo 2-0 de Junior ante Bucaramanga, este martes, en el estadio Romelio Martínez, por la jornada 13 de la Liga-I.

Leer también: Junior 2, Bucaramanga 0: un tanque de oxígeno

El futbolista valoró lo que hicieron en el campo y explicó que necesitaban un partido como estos.

“Necesitábamos un partido de estos. Era muy importante mantener el cero, porque en estos últimos partidos nos habían marcado. Estos últimos días de trabajo enfatizamos en eso, en mantener el cero. Se jugó un buen partido, estuvimos en la parte de atrás muy bien acoplados, dando un liderazgo en la mitad para que el equipo no se parta. Tenemos grandes jugadores en esa zona como Celis, que lo admiro. En la semana se habló que teníamos que potencializar la razón por la que estábamos en Junior, porque acá solo vienen excelentes jugadores. Se hizo un buen trabajo y esperamos que esto sea un aliciente grande para lo que se viene”, destacó en la rueda de prensa.

El centrocampista destacó los grandes nombres que tienen en la primera zona de volantes.

Leer más: Minuto a minuto del triunfo 2-0 de Junior ante el Bucaramanga, en el Romelio Martínez

“En esa posición y en cada posición de campo del equipo tenemos grandes jugadores. Podíamos jugar yo de más atrás de dos volantes o con otro a mi lado. Me sentí bien en los dos roles. Durante mi carrera he jugado con esas dos alineaciones, lo importante era jugar bien, aportarle el liderazgo al equipo. En el segundo tiempo ellos jugaron ya con más jugadores adelantados y de pronto nos atacaron más. El segundo tiempo no lo hicimos como el primero. Lo importante es que el que entre tiene que aportar, hacerlo bien. Necesitamos de todos porque se vienen muchos partidos”, manifestó.

Por último, Juan David Ríos explicó que se siente cómoda en cualquier parte del mediocampo y que lo importante es que todos puedan aportar.

“Son situaciones de partido. Ellos querían atacar, ya habían metido dos delanteros. Los laterales estaban yendo mucho al ataque y teníamos que cuidar el marcador. Teníamos que mantener el cero y sabíamos que tenemos jugadores en la parte de adelante que marcan diferencia. En todos los partidos queremos atacar, generar ocasiones, pero el rival también tiene su trabajo, su proceso, más un Bucaramanga que es aguerrido. Teníamos que estar ayudándolos en los rebotes y a doblar en la parte de adelante. Se hizo un buen trabajo en la parte defensiva, esperamos seguir así, convencidos de lo que tenemos. Adelante tenemos una gran calidad de jugadores y debemos esperar que ellos marquen”, concluyó.