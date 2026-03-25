Aceptó la derrota. Por primera vez en mucho tiempo, Leonel Álvarez se va de Barranquilla sin quejarse del árbitro ni restarle méritos a Junior. El entrenador del Atlético Bucaramanga admitió que su equipo mostró falencias y que los rojiblancos las supieron aprovechar para imponerse 2-0, este martes en el estadio Romelio Martínez, en compromiso correspondiente a la jornada 13 de la Liga I.

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“Este no es el Bucaramanga que estamos acostumbrados a ver”, reconoció Álvarez en conferencia de prensa.

El entrenador antioqueño insistió en que el rendimiento, especialmente en el primer tiempo, estuvo lejos de lo que habitualmente muestra el conjunto santandereano.

“Tuvimos un primer tiempo muy desconocido del equipo. Ayudábamos para que ellos aprovecharan con el balón. Nosotros sí estábamos ordenaditos y en algunos momentos con agresividad, pero después muy imprecisos. Esa imprecisión le facilitó el trabajo a Junior”, comentó Leonel.

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“Vamos a hacer un análisis profundo entre nosotros. En el primer tiempo tuvimos una (opción de gol) con Sambueza y otra con Pons, y después, como le digo, muy deslucido el primer tiempo”, agregó.

El entrenador también destacó algunos aspectos de los segundos 45 minutos y aseguró que el grupo deberá pasar rápidamente la página para enfocarse en el próximo compromiso del campeonato.

“En el segundo tiempo uno hace los cambios para mejorar y recibimos un gol, por una mala entrega, en los primeros minutos. Y así todo buscamos, modificamos y tuvimos opciones, posibilidades de descontar”, consideró el DT.

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“Junior es un equipo de categoría y no puedes dar estas facilidades. Esto es de detalles y más con un rival así. Nos vamos a quedar con cosas muy buenas, más que todo en el segundo tiempo, y esperar levantar a estos muchachos porque hay que darle la vuelta a la página. El viernes tenemos un partido también complejo y difícil (ante Santa Fe)”, añadió.

“Pero bueno, felicitar a Junior porque ganaron, y nosotros a recuperar estos muchachos”, apuntó.

En su análisis, Leonel opinó que el gol de tiro libre de Jánnenson Sarmiento le dio una mano enorme a los ‘Tiburones’.

“Junior tampoco era preciso en el primer tiempo, sino que ese gol de tiro libre le dio un aire. Pero también hay que reconocer que antes nos generaron alguna situación, triangularon bien, generaron buen fútbol, y no tuvieron los remates certeros porque se iban arriba”.

Así mismo, lamentó la ausencia de un arquero de alto nivel como Aldair Quintana, quien se marchó al Independiente del Valle, en el balompié de Ecuador.

“Indudablemente que lo de Aldair, hasta que estuvo con nosotros, fue muy bueno. Si me apresuras, creo que es el mejor arquero del fútbol colombiano. Era hasta que estuvo con nosotros, y eso es una garantía”, conceptuó Álvarez.

“Pero bueno, Luis (Erney Vásquez) tiene muchas condiciones, tiene todo el voto de confianza del cuerpo técnico, de los jugadores y de los compañeros. Vamos a evaluar la barrera, a hacer el análisis del video, vamos a mirar qué pasó en esa pelota quieta porque estaba un poquito retirada esa falta”, puntualizó.