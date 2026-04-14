La Asociación de Ciudades Capitales de Colombia (Asocapitales) rechazó de manera categórica las declaraciones del presidente Gustavo Petro con las que amenazó con destituir o “llevar presos” a los alcaldes y gobernadores que no impulsen ajustes en las tarifas del impuesto predial.

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A través de su cuenta de X (antes Twitter) y en pleno consejo de ministros, el mandatario arremetió contra los mandatarios locales por las protestas y bloqueos que se mantienen desde hace una semana en el departamento de Santander por el aumento de los avalúos catastrales.

“Alcaldes que no presenten las iniciativas de acuerdo, alteran el orden público y salen de inmediato de su cargo por orden mía”, afirmó el mandatario el lunes en la red social.

Vuelvo a repetir a las personas engañadas en Santander acerca de ellos Avalúos Catastrales.



El aumento de los Avalúos es para ponernos al día como ordena la ley y el acuerdo de paz, el objetivo del gobierno es que los ricos paguen impuestos.



La situación del impuesto lo… — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 13, 2026

Horas después, en la reunión con los ministros, el jefe de Estado amenazó con cárcel a los alcaldes y gobernadores que no cumplan su orden de reducir el impuesto a las propiedades.

“Ya tienen las órdenes. La comida se libera sí o sí, es la del pueblo y eso se protege, más ahora. Y si hay que llevar presos a los alcaldes, los hacemos llevar. No por orden nuestra porque es de la justicia y del contralor”, aseveró Petro.

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Asocapitales reaccionó a las declaraciones de Petro a través de X, advirtiendo que “este tipo de manifestaciones desconoce la dignidad institucional de los mandatarios locales y genera escenarios de amedrentamiento y presión indebida sobre autoridades que representan a sus comunidades".

“En una democracia constitucional, ningún mandatario territorial puede ser objeto de amenazas políticas ni de expresiones que insinúen su remoción por fuera de los cauces institucionales”, sostuvo la asociación.

#Asocapitales rechaza de manera categórica las declaraciones del presidente @petrogustavo en las que sugiere que alcaldes elegidos popularmente “pueden salir de su puesto”.



Este tipo de manifestaciones desconoce la dignidad institucional de los mandatarios locales y genera… https://t.co/lJ6QKR3lLJ — Asocapitales (@Asocapitales) April 14, 2026

En otra publicación, Asocapitales calificó de inaceptable que “desde la más alta investidura del Estado se emitan declaraciones que pongan en duda la permanencia de alcaldes y alcaldesas elegidos por voto popular”.

En ese sentido, le solicitó al presidente Petro “respeto por la Constitución Política, la autonomía territorial y las garantías democráticas. En Colombia, los mandatarios locales no pueden ser objeto de presiones ni de insinuaciones que desconozcan la voluntad ciudadana expresada en las urnas”.

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“La institucionalidad también se debilita con palabras. Y desde el poder, cada palabra cuenta. Defender la democracia implica cumplir y hacer cumplir las reglas, sin excepciones”, concluyó.

Es inaceptable que desde la más alta investidura del Estado se emitan declaraciones que pongan en duda la permanencia de alcaldes y alcaldesas elegidos por voto popular.



Desde @Asocapitales le solicitamos al presidente @petrogustavo respeto por la Constitución Política, la… https://t.co/V3FFKLullT — Asocapitales (@Asocapitales) April 14, 2026

Las protestas, lideradas por comunidades campesinas, se concentran principalmente en el sector del peaje del municipio de Lebrija y han provocado restricciones en la movilidad hacia el Aeropuerto Internacional Palonegro de Bucaramanga, capital de Santander, con impacto en pasajeros, transporte público y actividades económicas de la región.

El impuesto predial es un tributo local que pagan los propietarios de inmuebles y se calcula con base en el avalúo catastral y una tarifa fijada por los municipios. Si el avalúo sube, también aumenta el valor a pagar, lo que ha provocado las protestas.