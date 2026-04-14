Este lunes 13 de abril, la Federación Nacional de Departamentos (FND) expresó su respaldo a los alcaldes del país tras el reciente pronunciamiento del presidente Gustavo Petro, que generó reacciones desde las regiones.

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En un mensaje publicado en su cuenta de X, el jefe de Estado trasladó nuevamente la responsabilidad a las autoridades territoriales y lanzó advertencias sobre posibles sanciones disciplinarias si no se presentan propuestas para levantar los bloqueos.

En su pronunciamiento, el mandatario afirmó que los “Alcaldes que no presenten las iniciativas de acuerdo, alteran el orden público y salen de inmediato de su cargo por orden mía. El gobernador de Santander queda advertido su función no es engañar a su pueblo diciendo que el problema es de la nación; reuna a los alcaldes que coordina y se pone a trabajar con ellos en los acuerdos de tasa predial en los concejos municipales de Santander. La paz es un derecho y punto. No sacar los ojos a nadie, no los pondré presos, pero los alcaldes como servidores públicos me responden”.

Vuelvo a repetir a las personas engañadas en Santander acerca de ellos Avalúos Catastrales.



El aumento de los Avalúos es para ponernos al día como ordena la ley y el acuerdo de paz, el objetivo del gobierno es que los ricos paguen impuestos.



La situación del impuesto lo… — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 13, 2026

A través de un comunicado, la entidad manifestó: “expresamos nuestra solidaridad con los alcaldes del país, autoridades legítimamente elegidas por la ciudadanía para gobernar sus territorios dentro del marco de la Constitución y la ley”. En ese sentido, enfatizó que los mandatarios locales ejercen sus funciones con plena legitimidad democrática.

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Asimismo, la organización recordó que la “la Constitución Política de Colombia establece claramente la autonomía de las entidades territoriales y que los alcaldes son jefes de la administración local elegidos por voto popular, sin subordinación jerárquica al Gobierno nacional”, se lee en el comunicado.

Además, advirtió sobre interpretaciones erróneas en torno a la permanencia de los mandatarios locales. “Cualquier afirmación que sugiera la facultad de ordenar la remoción inmediata de los alcaldes carece de fundamento legal e ignora que su permanencia está sujeta exclusivamente a los procedimientos y autoridades definidos por la ley”.

El pronunciamiento también hizo referencia a antecedentes en los que decisiones de órganos de control han sido revertidas para proteger derechos fundamentales.

“Es particularmente relevante recordar que incluso decisiones adoptadas por órganos de supervisión respecto de autoridades electas por voto popular han sido revocadas, en garantía de la protección de los derechos políticos y la autonomía territorial”, indicó la FND.

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Finalmente, la entidad hizo un llamado a la prudencia en el discurso público. “Respetuosamente, hacemos un llamado a la responsabilidad institucional en el uso del lenguaje público, evitando la generación de desinformación o interpretaciones que puedan afectar la confianza en las instituciones y el equilibrio democrático”, concluyó.

La FND insistió en que la articulación entre el Gobierno nacional y las entidades territoriales debe darse en un marco de respeto. “La coordinación entre la Nación y los territorios es fundamental, pero siempre respetando la autonomía, la legalidad y el orden constitucional que nos rige”.