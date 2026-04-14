Luego del hecho ocurrido en el río Putumayo, en frontera entre Colombia y Perú, en el cual un ciudadano colombiano de 84 años murió tras recibir disparos de la Marina de ese país, el gobierno colombiano le pidió explicaciones a la administración peruana.

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Por medio de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia le solicitó de manera formal “esclarecimiento de las circunstancias de modo, tiempo y lugar cómo ocurrieron los hechos contra una embarcación colombiana que fue impactada por disparos la noche del 12 de abril en el río Putumayo, sector de Marandúa”.

La Cancillería menciona que en los hechos murió José Miguel Gutiérrez, fue herido uno de sus hijos y fueron detenidas otras personas.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores solicitó a la Cancillería de Perú informar sobre el estado de salud, la situación jurídica y la ubicación de los ciudadanos colombianos que tripulaban la referida embarcación”, se lee en el escrito.

Por su parte, el ministro de Defensa Pedro Sánchez actualizó la información del hecho informando que la Fuerza Aeroespacial Colombia ya realizó la evacuación aeromédica del ciudadano colombiano herido en los hechos “trasladándolo con todos los protocolos médicos hacia Bogotá para garantizar atención especializada y salvaguardar su vida”.