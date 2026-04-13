El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se pronunció en su cuenta de X sobre un incidente ocurrido en el río Putumayo, en la frontera con Perú, que dejó a un ciudadano colombiano muerto.

Leer también: “Le pedimos a la Corte que nos diga cuánto quiere que subamos la UPC”: ministro de Salud, Guillermo Jaramillo

De acuerdo al ministro, el hecho ocurrió a las 9 de la noche del pasado domingo 12 de abril a la altura de Marandúa (Amazonas), población ubicada frente a El Estrecho (Perú).

El relato del funcionario da cuenta de que “una unidad fluvial de la Marina de Guerra del Perú, en labores de patrullaje, reportó la presencia de dos embarcaciones (una lancha y un remesero). En el desarrollo de este procedimiento se presentaron disparos”.

Sánchez confirmó que en los hechos perdió la vida el ciudadano colombiano José Miguel Gutiérrez Baquero, de 82 años de edad, propietario de la embarcación de carga. De igual forma, resultó herido uno de sus hijos, quien está siendo atendido en San Antonio del Estrecho, Perú. Dos tripulantes de la embarcación también se encuentran detenidos por parte de las autoridades peruanas.

El ministro de Defensa indicó que se ha mantenido comunicación con la Armada de Perú y que él mismo se contactó con el ministro de Defensa de ese país. En las comunicaciones se acordó:

1.Priorizar la atención médica del ciudadano herido.

2.Brindar cooperación mutua que facilite la pronta llegada y actuación de las autoridades judiciales competentes.

3.Solicitar la activación de los canales diplomáticos para conformar una comisión binacional, integrada por autoridades judiciales y militares, con el fin de esclarecer con total rigor lo sucedido y determinar las responsabilidades a que haya lugar.

“Actuamos con responsabilidad, transparencia y respeto por la soberanía, con un objetivo claro: proteger la vida, garantizar la verdad y la justicia, y mantener la cooperación entre naciones hermanas”, se lee en el comunicado del ministro.