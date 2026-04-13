El cálculo de las Unidades de Pago por Capitación, UPC, que son los recursos que les entrega del Estado a las EPS por cada paciente, ha sido uno de los puntos más críticos del Ministerio de Salud, toda vez que diversos sectores cuestionaron al jefe de cartera, Guillermo Jaramillo, al considerar que ese incremento decretado en enero de 2026 fue insuficiente.

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Por esto, Jaramillo rindió cuentas ante la Corte Constitucional que convocó una audiencia especial que operará como mesa técnica para analizar este incremento. Precisamente, el ministro debe explicar ante el tribunal las decisiones adoptadas por su cartera frente al cálculo de la UPC, en un contexto en el que la entidad que dirige ha recibido fuertes cuestionamientos por la crítica situación en la que se encuentra el sistema.

Ante la Corporación, el funcionario sostuvo: “La petición que yo les hago a ustedes, como se quiere cumplir, le queremos pedir hoy a la Corte Constitucional que nos diga cuánto quiere que subamos la UPC. Porque yo no lo puedo hacer, y lo dijo claramente el doctor Félix Martínez: yo no me mando solo, yo tengo presupuesto, pero yo no ordeno las finanzas".

Acto seguido explicó que “es el Congreso de la República el que hace un presupuesto (...) y lo dijo aquí claramente el ministro de Hacienda, que para los 3.5 billones de pesos para poder aumentar en el 16.47% la UPC del régimen subsidiado aplicó sobre la base de que pudiera aprobarse la solicitud de la emergencia económica a raíz de la situación que se vio. Ahora está bregando a cuadrar el gobierno”.

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En su momento, Jaramillo justificó la declaratoria de la polémica emergencia económica del gobierno del presidente Gustavo Petro en que “se necesitan$3,3 billones para las UPC”.

“Con los decretos que se han expedido se busca recolectar más de $3 billones para atender el fallo de la Corte Constitucional en el que se ordena ajustar las Unidades de Pago por Capitación, UPC -los recursos que les entrega del Estado a las EPS por cada paciente-”, indicó el funcionario.

Recordó que “la Corte ha solicitado que se llegue al 95%, pero eso representa $3,3 billones que en este momento implica una situación que no estábamos contemplando, pero que es obligatorio como lo considera la Corte, y nosotros estamos totalmente de acuerdo, no solamente del 95%, pero no debería haber diferencia entre ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda”.

“La reforma a la salud está viva”

A su salida de la diligencia en la Corte Constitucional, el ministro Jaramillo indicó que la reforma a la salud “está viva”.

“Los senadores amigos pidieron que se apelara. La apelación tiene que ser ante la plenaria del Senado. ¿A quién le otorgó el señor presidente el que estudiara si la apelación se da o no se da? A todos los presidentes de las comisiones del Congreso, por supuesto con excepción de la Séptima, porque ya él no puede ser juez y parte. Entonces habrá seis presidentes de las comisiones que decidirán si llevan esta apelación a la plenaria (...) yo espero que los presidentes de las comisiones entiendan la importancia de esa apelación para que sea el Congreso en pleno el que decida sobre continuar y aprobar una reforma que se hace cada día más necesaria para la solución a los problemas", añadió.

En ese sentido lanzó duros cuestionamientos al presidente de la ANDI, Bruce Mac Master: " Hoy los empresarios no pagan. Las exenciones del año pasado a los empresarios fue de 20 billones. En los años desde el 2018 al día de hoy, los empresarios han dejado de pagar 52 billones de pesos. oígase bien, señor Bruce Mac Master, usted ha dejado de pagar con su gente agremiada 52 billones de pesos, usted es el que tiene este sistema de salud en esa situación que está“.

“Entonces aquí los poderosos no pagan la salud, es el pueblo el que la está pagando y es el pueblo el que tiene que decidir claramente en las próximas elecciones qué es lo que va a hacer para que puedan tener con su plata, con la plata de la salud, atención, medicamentos”, añadió en declaraciones a la prensa.