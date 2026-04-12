Hasta el próximo 30 de septiembre de 2026 Cruz Verde servirá como gestor farmacéutico de Sanitas EPS luego de que la cadena de droguerías anunciara la no prórroga del contrato de dispensación de medicamentos del Plan de Beneficios en Salud (PBS).

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“Cruz Verde reconoce la importancia de mantener el acceso de los usuarios a medicamentos y otros productos necesarios para asegurar el goce efectivo de su derecho fundamental a la salud”, anunciaron al tiempo que aseguraron que lo hacen con anticipación para que la EPS “realice una transición ordenada”.

La droguería indicó, además, que esta decisión ya es de conocimiento de las autoridades competentes.

“Durante este tiempo, Cruz Verde mantendrá la plena continuidad en la entrega de medicamentos en los términos comunicados a Sanitas y brindará el acompañamiento pertinente a la EPS y a los nuevos gestores farmacéuticos que esta designe”, agregaron dando un parte de tranquilidad a los usuarios de Sanitas.

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Las fricciones entre ambas compañías ya venían desde hace varios años, en 2023 Cruz Verde intentó suspender la entrega de medicamentos no PBS por una deuda de casi $400 mil millones por parte de Sanitas por lo que la Procuraduría tuvo que intervenir para evitar una pausa en la dispensación de los fármacos a los usuarios.

Las cuatro EPS con mayor tasa de reclamos, según Supersalud

La Superintendencia Nacional de Salud publicó un nuevo informe en lo que refiere al balance del sistema en el mes de febrero. Uno de los indicadores que sirven para identificar el funcionamiento es los reclamos a cada una de las EPS.

La Nueva EPS es la que presentó el volumen absoluto de reclamos del mes con 41.048 reclamos; la siguen Sanitas con 21.751 reclamos; Sura con 20.214; Salud Total sumó 20.164 y Famisanar con 12.912 reclamos.

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En el régimen contributivo, las tasas más altas fueron las de SOS, con 81,17; Comfenalco Valle, con 63,79; Famisanar, con 56,34; Coosalud, con 53,44; y Nueva EPS, con 48,07.

Por su parte, en el régimen subsidiado, los mayores indicadores correspondieron a Capital Salud, con 49,41; Savia Salud, con 45,90; Aliansalud, con 36,61; Famisanar, con 36,54; y Capresoca, con 35,81.

De otra parte, el balance señala que los motivos de reclamo se concentran básicamente en el acceso a la atención. Este ítem tuvo en febrero 156.199 casos.

Más abajo quedaron los reclamos por procesos administrativos, con 10.461; la insatisfacción relacionada con la atención en salud, con 2.448; y la insatisfacción vinculada con infraestructura y logística, con apenas 80 reclamos.