Los voceros del Espacio de Diálogo Socio Jurídico de Paz Urbana recluidos en la Cárcel de Itagüí emitieron un comunicado público en el que ofrecieron disculpas a la ciudadanía por los recientes hechos ocurridos dentro del centro penitenciario, en medio de la controversia generada por la realización de una fiesta y un concierto en el penal.

Incautan celulares, licor y hasta una PlayStation 5 en megaoperativo en cárcel de Itagüí

En la carta, dirigida a la comunidad de Medellín y el Valle de Aburrá, así como al Gobierno nacional y al presidente Gustavo Petro, los firmantes reconocieron la gravedad de lo sucedido y afirmaron asumir la “responsabilidad política” que les corresponde como voceros de paz y personas privadas de la libertad en proceso de resocialización.

“Entendemos y lamentamos el grave daño que dicho evento genera a la confianza y credibilidad que la sociedad y el Gobierno Nacional nos ha depositado”, señala el documento.

No obstante, en el comunicado, los internos quisieron bajar el tono a la polémica, manifestando que lo ocurrido no puede atribuirse únicamente a responsabilidades individuales, asegurando que se trata de una situación compleja en la que intervienen distintos actores y decisiones, por lo que rechazaron que se señale exclusivamente a la vocería de paz como responsable de los hechos.

Asimismo, rechazaron las acusaciones hechas por algunos sectores políticos locales, calificándolas como “injuriosas y calumniosas”, y denunciaron que incluso se han hecho señalamientos contra sus familiares.

En el comunicado también solicitaron al presidente Petro levantar la suspensión ordenada a los diálogos de paz urbana, reiterando su disposición a continuar con el proceso y asegurando que seguirán ejerciendo su vocería “con responsabilidad”.

“La paz urbana no puede convertirse en un escenario de confrontación política, sino en un espacio de construcción colectiva que requiere corresponsabilidad de todas las partes”, concluye la misiva.

El pronunciamiento se conoce luego de la polémica desatada por la presentación del cantante vallenato Nelson Velásquez en el centro penitenciario y tras un operativo del INPEC que dejó la incautación de celulares, licor, sustancias ilícitas y otros elementos prohibidos dentro de la cárcel.

Las duras críticas que recibió Petro por el ‘tarimazo’

La parranda vallenata revivió la dura polémica que involucró al jefe de Estado por el llamado ‘tarimazo’, realizado en la capital antioqueña el pasado 21 de junio de 2025.

En el evento ‘Paz Urbana’, organizado por el Gobierno Nacional en el marco de su política de‘paz total’, el presidente compartió escenario con supuestos líderes de estructuras delincuenciales del Valle de Aburrá, situación que desató una fuerte polémica a nivel nacional.

En su momento, la Comisión de Investigación y Acusación solicitó al Inpec los registros de los permisos de traslado concedidos a los cabecillas que habrían asistido al evento, y pidió al Ministerio de Justicia aclarar si conocía o autorizó dichas salidas.

Hoy, esos mismos miembros que participaron en el llamado ‘tarimazo’ quedaron descubiertos gozando de una parranda vallenata y, además, gozando de lujosos beneficios en la cárcel.