En un operativo sorpresa realizado en la Cárcel y Penitenciaría de La Paz de Itagüí, las autoridades incautaron una gran cantidad de elementos prohibidos dentro del centro penitenciario, entre ellos equipos tecnológicos, sustancias ilícitas, bebidas alcohólicas e incluso una consola de videojuegos.

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La intervención se llevó a cabo el pasado viernes 10 de abril y estuvo liderada por el Grupo Operativo Especial (GROPE) del INPEC, en desarrollo de la política de cero tolerancia frente a la corrupción. El procedimiento se extendió hasta altas horas de la noche en los pabellones 1 y 2 del establecimiento carcelario.

Durante la jornada de registro y control, los uniformados encontraron 03 teléfonos celulares, un módem Wi-Fi, un computador portátil, una tablet y una consola PlayStation 5 con seis controles, además de otros accesorios tecnológicos no autorizados.

Asimismo, fueron incautados 1.323 gramos de sustancia vegetal y 271 gramos de sustancia pulverulenta, que serían sustancias psicoactivas, junto con varias bebidas alcohólicas, entre ellas aguardiente, champaña y licor tipo Smirnoff.

Uno de los hallazgos que más llamó la atención fue la gran cantidad de electrodomésticos decomisados dentro del penal, entre ellos 62 neveras, siete televisores, 11 estufas eléctricas, 27 ollas freidoras y eléctricas, 26 ollas eléctricas, un microondas, un horno tostador, una lavadora, cinco licuadoras y dos aires acondicionados.

También fueron encontrados elementos de cocina como barriles ahumadores, asadores y una olla a presión, además de mobiliario como sofás, sillas de madera, nocheros eléctricos y cabeceras de cama.

El INPEC aseguró que estos operativos continuarán realizándose en distintos centros penitenciarios del país con el objetivo de reforzar la seguridad, combatir la corrupción y garantizar el cumplimiento de las normas dentro de los establecimientos de reclusión.

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Polémica en la cárcel de Itagüí

La parranda vallenata que hizo el artista Nelson Velásquez puso en el ojo del huracán a este centro carcelario. Este hecho ha generado fuertes cuestionamientos sobre los controles en el sistema penitenciario.

En los registros audiovisuales que se hicieron virales, se observa una presentación musical encabezada por el cantante, quien aparece interpretando sus éxitos acompañado de su agrupación.

En el video también se ve una tarima instalada dentro del penal, así como asistentes reunidos alrededor de mesas con comida y bebidas alcohólicas.