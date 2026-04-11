La Fiscalía General de la Nación llevó ante una juez de control de garantías a Gerardo Álvarez Peña, alias El Brujo, señalado como presunto líder del Frente 33 de las disidencias de las Farc, quien estaría relacionado con hechos que han afectado a firmantes del acuerdo de paz en la zona del Catatumbo, en Norte de Santander.

Lea más: Gobierno nacional reforzará ofensiva militar contra grupos armados ilegales en el Caribe

De acuerdo con la información entregada por el ente acusador, durante las investigaciones se estableció que este individuo habría estructurado milicias urbanas entre los años 2020 y 2023, con el propósito de monitorear los movimientos de la fuerza pública y enfrentarse a otros grupos ilegales.

Además, se le atribuye la orden de ejecutar un ataque armado contra el firmante de paz Juan Antonio Castro Carrillo, ocurrido el 23 de octubre de 2022 en su vivienda, ubicada en el municipio de Tibú.

Como resultado del atentado, la víctima sufrió una herida en el abdomen que obligó a una intervención quirúrgica de urgencia. Según la Fiscalía, este hecho violento habría sido una retaliación por negarse a integrar las estructuras del grupo armado ilegal.

Ver más: Extranjero muere tras caer de un edificio en Medellín mientras fumaba

Asimismo, una fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) le imputó los delitos de concierto para delinquir, homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, todas las conductas agravadas.

En la audiencia, ‘El Brujo’ decidió no aceptar los cargos imputados, por lo que la juez de control de garantías determinó imponerle medida de aseguramiento privativa de la libertad en un establecimiento carcelario.

Lea también. Polémica por avalúos rurales: 34 congresistas piden a Petro frenar incrementos