En medio de reclamos, bloqueos, paros y debates en redes sociales por el incremento en los avalúos catastrales de predios rurales del país, un grupo de congresistas le envió una carta al presidente Gustavo Petro para que considere corregir todos los actos administrativos relacionados.

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“Nos dirigimos a usted para transmitirle la preocupación de millones de campesinos, indígenas, afrodescendientes y víctimas del conflicto armado en los 527 municipios afectados por los incrementos en los avalúos catastrales de predios rurales del país”, se lee en la carta, que entre otros la firmaron los senadores Richard Fuelantala Delgado y Carlos Abraham Jiménez.

Los senadores indicaron que las actualizaciones se realizaron en un proceso “improvisado, antitécnico y sin socialización” lo que hizo que el Estado le asigne valores hasta 25 veces más grandes a los terrenos donde viven y trabajan estas comunidades.

“Este aumento desproporcionado es un golpe mortal para la economía del campo, porque estos valores son la base para calcular los impuestos que se pagan y los apoyos que se reciben”, se lee en el escrito.

Por todo esto, la solicitud de los congresistas es iniciar un proceso técnico y participativo encaminado a “corregir todos los actos administrativos que han dado lugar a estos aumentos, evitando un daño irreparable para la soberanía alimentaria y los sujetos de especial protección”.

Hay que recordar que en varias zonas del país se han presentado bloqueos y paros. Las protestas se realizan por la Resolución 2057 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), expedida el 30 de diciembre de 2025, que actualizó los avalúos de predios en 527 municipios y provocó incrementos en el impuesto predial para muchos propietarios.

El pliego de peticiones de los convocantes incluye cuatro puntos concretos:

Derogatoria total de la Resolución 2057 del IGAC

Suspensión de los efectos de la actualización catastral multipropósito por al menos un año, para corregir errores metodológicos acumulados desde el Decreto 148 de 2020

Congelamiento inmediato de efectos fiscales, administrativos y coactivos —sanciones, periodos de mora y embargos— derivados del predial vinculado a esta metodología

Apertura de una mesa legislativa para discutir el tema

Frente a estas exigencias, el presidente Gustavo Petro se ha mostrado reacio a derogar la medida y, por el contrario, defendió el catastro multipropósito en consejo de ministros, señalando que hace parte de los compromisos del Acuerdo de Paz de 2016 firmado durante el gobierno de Juan Manuel Santos, y que su implementación es obligatoria.

Para el mandatario, la herramienta fue diseñada para que los grandes propietarios de tierra paguen impuestos acordes con el valor real de sus predios, no para aumentar la carga fiscal de los campesinos.

“Les miente la oposición, señores ciudadanos y ciudadanas del campo y de la ciudad. ¿Por qué les miente? Porque el objetivo de acordar el catastro multipropósito como parte de la paz es que los terratenientes paguen impuestos sobre la tierra, no que los campesinos paguen impuestos sobre la tierra”, afirmó Petro.