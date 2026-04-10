Debido a la jornada de protestas de este 9 de abril convocada por gremios campesinos, organizaciones ciudadanas y sectores de oposición en toda Colombia uno de los grandes afectados han sido los pasajeros que se movilizan en transportes terrestres por los múltiples bloqueos, pero también el transporte aéreo.

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Esto a causa de las vías cerradas que no permiten el ingreso de los pasajeros a las terminales aéreas como lo que ocurre en en el Aeropuerto Internacional Palonegro, que sirve a la ciudad de Bucaramanga, que ha visto afectada sus operaciones.

Este paro obligó a la Aeronáutica Civil de Colombia a cerrar temporalmente todas las operaciones en el aeropuerto.

“El reinicio de las actividades aéreas estará estrictamente supeditado a la evolución de las condiciones de seguridad y a las instrucciones que emita la Fuerza Pública. La Aeronáutica Civil notificará de manera oportuna la reapertura de la terminal una vez se cuente con las garantías plenas para la navegación aérea y el tránsito terrestre”, informó la Aerocivil.

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Los manifestantes protestan por la Resolución 2057 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), expedida el 30 de diciembre de 2025, que actualizó los avalúos de predios en 527 municipios y provocó incrementos en el impuesto predial para muchos propietarios.

El pliego de peticiones de los convocantes incluye cuatro puntos concretos:

Derogatoria total de la Resolución 2057 del IGAC

Suspensión de los efectos de la actualización catastral multipropósito por al menos un año, para corregir errores metodológicos acumulados desde el Decreto 148 de 2020

Congelamiento inmediato de efectos fiscales, administrativos y coactivos —sanciones, periodos de mora y embargos— derivados del predial vinculado a esta metodología

Apertura de una mesa legislativa para discutir el tema

Frente a estas exigencias, el presidente Gustavo Petro se ha mostrado reacio a derogar la medida y, por el contrario, defendió el catastro multipropósito en consejo de ministros, señalando que hace parte de los compromisos del Acuerdo de Paz de 2016 firmado durante el gobierno de Juan Manuel Santos, y que su implementación es obligatoria.

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Para el mandatario, la herramienta fue diseñada para que los grandes propietarios de tierra paguen impuestos acordes con el valor real de sus predios, no para aumentar la carga fiscal de los campesinos.

“Les miente la oposición, señores ciudadanos y ciudadanas del campo y de la ciudad. ¿Por qué les miente? Porque el objetivo de acordar el catastro multipropósito como parte de la paz es que los terratenientes paguen impuestos sobre la tierra, no que los campesinos paguen impuestos sobre la tierra”, afirmó Petro.