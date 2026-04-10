En la tarde de este miércoles 8 de abril se llevaron a cabo las honras fúnebres en Palmar de Varela de Yuleidis Fernanda Charris Reales, una mujer de 40 años de edad y nativa de esta población en el oriente del Atlántico, quien se había sometido a una compleja cirugía estética, al parecer, en una vivienda del barrio Las Nieves de Barranquilla.

Solo hasta este jueves 9 de abril se conoció la historia de la mujer. Pero, según registros de la Policía, el calvario empezó para ella días atrás, cuando empezó a sentirse mal por el procedimiento estético que se había practicado el 30 de marzo en un sitio que, hasta ahora, no habría sido inspeccionado y avalado por las autoridades en salud de la ciudad.

La información policial da cuenta que el día 5 de abril, Domingo de Resurrección, Charris Reales habría empezado con malestares y a notar que sus brazos y abdomen, los cuales sometió a una reducción de grasa para dejarlos estéticamente mejores, tenían un color inusual y estaban hinchados.

Por esta razón y por otros malestares, la mujer pidió que la trasladaran hasta el Hospital de Santo Tomás y, aparentemente, debido a la gravedad, fue remitida para el Hospital Universidad del Norte, un centro asistencial de mayor nivel.

A su ingreso, tal y como se lee en el informe policial, “se evidenciaron en su cuerpo orificios de inserción de cánula, en abdomen y extremidades superiores”.

“Según lo manifestado por familiar de la víctima esta se había realizado un procedimiento estético consistentes en reducción de los brazos, y retoques abdominales el día 30 de marzo del presente año en el barrio Las Nieves. El día de ayer (5 de marzo) le manifiesta a su compañero sentimental sentir fuerte dolor, este la traslada al Hospital de Santo Tomás y es remitida al Hospital Universidad del Norte a donde posteriormente fallece el día 6 de abril, hacia las 3:00 de la tarde”, se lee en el reporte de las autoridades.

Inspección

EL HERALDO conoció que la Policía Metropolitana de Barranquilla y la Seccional Atlántico de la Fiscalía adelantan las labores correspondientes para recopilar información sobre la muerte de Yuleidis Charris Reales.

Hay que señalar que no es la primera vez que una mujer muere en la ciudad a causa de procedimientos estéticos en lugares no reconocidos o por mala práctica en medio de cirugías estéticas.

En abril del año anterior, una joven cosmetóloga de 28 años murió en Barranquilla tras someterse a una liposucción clandestina realizada por su compañera de trabajo en el consultorio donde ambas laboraban.

El procedimiento, ejecutado sin supervisión médica ni condiciones adecuadas, derivó en una reacción adversa a la anestesia que le causó la muerte a la mujer.

En ese monumento, las autoridades investigaron el caso como un homicidio culposo y se evaluó la posible responsabilidad del centro médico. La familia de la víctima anunció acciones legales.

El jueves 31 de julio del mismo 2025 se reportó la muerte de una mujer, de 54 años, luego de someterse a un procedimiento estético en un apartamento ubicado en el barrio Chiquinquirá, en el suroriente de Barranquilla. La víctima fue identificada como Luz Estela Machado Rodríguez.

Y en marzo de 2024 se reportó la muerte de una ciudadana estadounidense llamada Evelyn Vargas Ayala, de 59 años de edad y nativa de la isla de Puerto Rico, pero residente en otro estado de la nación norteamericana.

Investigadores de la Sijín vinculados a la Policía Metropolitana de Barranquilla indicaron en su momento que la mujer llegó en solitario a la ciudad a practicarse varias cirugías estéticas en una clínica especializada, ubicada en la calle 81 con carrera 46.

La mujer, al parecer, se sometió a una intervención quirúrgica por abdominoplastia, lipoescultura y una pexia mamaria bilateral o levantamiento de senos.

Sin embargo, horas después de la cirugía entró por urgencias a la Clínica de la Costa, “presentando un sangrado posoperatorio en la herida abdominal”. Luego se confirmó su deceso.