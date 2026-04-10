Dentro de la cancha y en las tribunas todo fue alegría este miércoles 8 de abril durante el partido entre el Junior y el Palmeiras de Brasil, al menos así se vio por la transmisión de televisión, pero las afueras del estadio olímpico Jaime Morón y en distintos puntos de la ciudad Cartagena fueron verdaderos hervideros por cuenta de la violencia protagonizada por delincuentes que se camuflaron como barristas.

Atracos, desmanes y enfrentamientos que derivaron en daños de vehículos y bienes inmuebles, debieron ser atendidos por la Policía Metropolitana de Cartagena durante todo el día, pese al plan operativo que se tenía trazado con anterioridad por las autoridades.

Pero, sin dudas, el punto dramático llegó hacia las 11:00 de la noche, minutos después de finalizado el encuentro futbolero, cuando fue atacado a cuchillo en el sector de Escallón Villa, cercano al escenario deportivo, un barrista cartagenero del Junior llamado Gabriel Alfredo Acosta Navas, de 31 años.

El hombre, líder de una filial de la barra ‘Los Kuervos’, profesional en seguridad industrial y salud ocupacional, había salido del estadio e iba de regreso a su casa, cuando una turba lo interceptó y lo empezó a atacar con piedras y a cuchillo. Llevar una bandera del Junior habría sido su sentencia de muerte.

Tomada de video Momento en el que atacan a Gabriel Alfredo Acosta Navas.

En medio de la violenta agresión, la cual fue grabada con un teléfono celular y se viralizó, una patrulla de vigilancia policial intervino y trasladó de urgencia al hombre Hospital Universitario del Caribe, en donde lamentablemente falleció hacia las 2:00 a. m. de este jueves 9 de abril.

El general Gelver Yecid Peña Araque, comandante Policía Metropolitana de Cartagena de Indias, dio detalles de lo sucedido.

“No es justo que una familia sufra este tremendo dolor hoy porque unos desadaptados decidieron esperar a un ciudadano y ultimarlo con absoluta sevicia. Le quitaron la vida propinándole varias heridas de arma cortopunzante”, expresó.

Tomada de video General Gelver Yecid Peña

Y aseveró que se estaba “adelantando una trazabilidad con investigadores para reconstruir los hechos minuto a minuto. Hacemos un llamado a la ciudadanía para que acuda y, si cuenta con información sobre este delincuente que le quitó la vida al hincha, quien también era ciudadano de Cartagena, la suministre a las autoridades.

Asimismo informó sobre el ofrecimiento de una recompensa de hasta $20 millones para todo aquel ciudadano que pueda brindar detalles que permita individualizar a los agresores.

“Con la Alcaldía hemos tomado la decisión de ofrecer una recompensa de hasta 20 millones de pesos a quien ayude a identificar y a individualizar esta persona que le causó dolor profundo a esta familia y afectó por supuesto a la ciudad de Cartagena, pues lo que se planificó fue un evento del orden internacional, que pocas veces se puede disfrutar en diferentes ciudades de nuestro país”, aseguró.

Por otro lado, Peña Araque señaló que la institución armada desarrolló un operativo desde la mañana del miércoles, identificando el traslado de al menos 30 buses con barristas desde Barranquilla.

“Articulados con la ciudad de Barranquilla, tuvimos noticia de que venían 30 buses con hinchas llamados coloquialmente como barras bravas. Se coordinó el acompañamiento y una vez se detectó que les lanzaban piedras de diferentes barrios y casas, inmediatamente la policía intervino. A los barristas se les hizo una requisa, tanto en el peaje antes de llegar a la jurisdicción del departamento de Bolívar, como en la ciudad. Por eso la incautación de más de 500 armas cortopunzantes a estas personas y no solo en los buses, sino en los alrededores del estadio”, expresó Peña.

Cortesía Elementos decomisados por la Policía Metropolitana de Cartagena.

Indicó que también se realizaron 75 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia y que el despliegue de la Policía Nacional duró casi aproximadamente hasta la 1:00 de la mañana de este jueves 9 de abril.

Rechazo del alcalde

El alcalde de la ciudad de Cartagena Dumek Turbay afirmó que no se descansará hasta poner tras las rejas a quienes asesinaron a Gabriel Alfredo Acosta Navas, el cartagenero hincha del Junior de Barranquilla.

“No se trata para nada de una rivalidad deportiva que se dirime en la cacha, es delincuencia y terrorismo, porque esos que ayer (miércoles) generaron desmanes y hechos de violencia en algunos puntos de Cartagena, con la excusa de un partido de fútbol, no son hinchas, son criminales y deben ser tratados y asumidos como tal”, publicó el mandatario de los cartageneros en sus redes.

Orlando Amador

A través de su publicación, el mandatario reconoció haber leído en X cómo muchos reflexionaban y se preguntaban dónde radicaba ese odio entre las hinchadas de dos ciudades costeras y hermanas.

“Estupidez humana”, dije. “Una tiradera sinsentido y estéril que no conduce a nada”, opinó.

Seguido, expresó que tales situaciones extradeportivas, lamentables e indeseadas, “de ninguna manera ponen en riesgo ni esta ni ninguna actividad de carácter masiva planeada en la ciudad”.

“La Alcaldía de Cartagena de Indias, en conjunto con nuestra fuerza pública y demás agencias de seguridad del Estado, siempre han estado 100% listas y preparadas para garantizar la tranquilidad y seguridad de todos. Haremos balance con rigor, corregiremos lo que haya a lugar, ajustaremos y nos prepararemos para el próximo encuentro copero en mayo”, comunicó.