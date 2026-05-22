Luego de permanecer varias semanas bajo observación médica, en las últimas horas se confirmó la muerte de Néstor Fernando Rodríguez Salcedo, de 34 años, quien había resultado herido en un ataque a bala perpetrado el pasado 28 de abril en el barrio El Valle, en la localidad Suroccidente de Barranquilla.

El deceso se produjo en la Clínica La Asunción, centro asistencial al que había sido remitido tras la gravedad de las heridas sufridas durante el atentado sicarial.

Los hechos ocurrieron hacia las 10:30 de la mañana en la carrera 20B con calle 64C, cuando Rodríguez Salcedo y otro hombre identificado como David Gutiérrez Acuña, de 39 años, se encontraban dentro de una peluquería del sector.

Según las versiones recopiladas por las autoridades, un sujeto llegó hasta el establecimiento y, desde la parte externa, disparó en repetidas ocasiones, al parecer contra Rodríguez Salcedo. En medio de la acción violenta, Gutiérrez Acuña también resultó lesionado.

Inicialmente, ambos heridos fueron trasladados al Camino Adelita de Char, donde permanecieron bajo atención médica.

La Policía Metropolitana de Barranquilla informó en su momento que Rodríguez Salcedo registraba una anotación judicial por el delito de estafa, fechada el 23 de mayo de 2018. Asimismo, información recolectada por los investigadores en el sector indicaría una posible relación con actividades ilícitas, entre ellas comercialización de estupefacientes y hurto.

Detectives de la Sijín adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer los móviles del atentado e identificar a los responsables.