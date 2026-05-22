La Policía Nacional, por medio de la Policía Metropolitana de Barranquilla, mantiene el desarrollo de acciones preventivas y de acompañamiento en instituciones educativas de Soledad, con el objetivo de fortalecer ambientes escolares seguros para niños, niñas y adolescentes.

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Estas iniciativas hacen parte de la estrategia institucional enfocada en la prevención del delito y son ejecutadas por las unidades de Policía Comunitaria y el Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia, en coordinación con las autoridades municipales y la comunidad educativa.

Policía de Barranquilla

Las jornadas se llevan a cabo en distintos colegios del municipio, donde los uniformados promueven espacios pedagógicos y de participación dirigidos a fomentar la convivencia sana, prevenir comportamientos que alteren el entorno escolar y fortalecer factores de protección entre los estudiantes.

Mediante charlas formativas, también se aborda la responsabilidad penal adolescente, buscando crear conciencia sobre las consecuencias de conductas inadecuadas y promover decisiones responsables entre los jóvenes.

Asimismo, estas actividades permiten reforzar principios como el respeto, la tolerancia, el diálogo y la convivencia pacífica dentro y fuera de las aulas.

Como parte de estas acciones preventivas, la Institución desarrolla además el programa ‘Abre tus Ojos’, enfocado en sensibilizar a los estudiantes sobre situaciones de riesgo que puedan afectar su integridad, incentivando la autoprotección y la construcción de entornos escolares más seguros.

Policía de Barranquilla

El brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, señaló que “estas acciones preventivas reflejan el compromiso de la Policía Nacional con la protección integral de la niñez y la adolescencia. Nuestro enfoque está en anticiparnos a las problemáticas, fortaleciendo entornos escolares seguros a través del trabajo cercano con la comunidad educativa y las autoridades locales”.

El oficial también destacó la labor de las unidades de Policía Comunitaria, cuya presencia constante y trabajo cercano con la ciudadanía aportan al fortalecimiento del tejido social, la confianza ciudadana y la percepción de seguridad en los entornos educativos de Soledad.

Finalmente, la Institución reafirmó su compromiso de continuar acompañando a las comunidades educativas mediante toda su oferta institucional, consolidando espacios de aprendizaje seguros y de convivencia para los estudiantes del municipio.

“Hacemos un llamado a la ciudadanía para evitar compartir cadenas o publicaciones falsas que generan temor y desinformación. La seguridad también se construye con responsabilidad digital y compromiso ciudadano.”

Las autoridades invitaron a la comunidad a denunciar cualquier hecho delictivo o actividad sospechosa a través de la línea de emergencia 123.