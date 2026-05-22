Toda una discusión en el sector académico se ha desatado tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre la posibilidad de llegar a la rectoría de la Universidad Externado de Colombia, de la cual es egresado como economista, tras dejar la Casa de Nariño el próximo 7 de agosto.

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Presidencia Presidente Gustavo Petro.

En entrevista con la emisora ‘Caracol Radio’, Gustavo Petro fue preguntado esta semana acerca de los planes que tiene para cuando deje de ser presidente de la República y sobre una posible oportunidad de ejercer como rector de la Externado.

“Yo le tengo una pregunta de amigos suyos de su universidad, del Externado. Usted tiene ministros del Externado y sostiene una relación académica con el Externado. El año entrante lo quieren postular para rector del Externado. ¿Eso le suena?“, le preguntó el periodista Julio Sánchez Cristo.

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El mandatario respondió que ya ha recibido propuestas para trabajar en varias universidades del mundo y mencionó una de Europa. Sin embargo, dejó claro que su papel como expresidente lo va a definir una vez se conozcan los resultados de las elecciones presidenciales.

“Tengo que esperar primero el resultado electoral. Todo depende del resultado electoral. Me han ofrecido varias universidades en el mundo, una de ellas Granada, en España”, dijo en ‘Caracol Radio’.

También se refirió puntualmente a la posibilidad de liderar la Universidad Externado de Colombia, como un escenario que sí le gustaría explorar. Sin embargo, sugirió que no tiene clara cómo está su relación con esa institución.

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“No me gustaría irme de Colombia, pero está el tema de la protección, aunque se puede hacer. Depende de lo que quiera el pueblo colombiano. Sí, me interesaría. No creo que el Externado lo haga. Mi relación no es tan... yo salí de ahí de economista”, añadió.

“Ni como portero”

Las reacciones a estas palabras no se hicieron esperar, comenzando por Ramiro Bejarano, profesor de la Universidad Externado, quien aseguró que Gustavo Petro “no tiene ninguna posibilidad” de llegar a la rectoría de la alma máter.

“Eso no es solo un mal chiste, sino una cosa inverosímil. Por ningún motivo el doctor Gustavo Petro puede soñar con que los externadistas vayamos a permitir o considerar con que sea si quiera portero del Externado y menos rector”, aseveró en ‘Caracol Radio’.

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Aunque Bejarano señaló que Petro no cumple los requisitos para asumir dicho cargo, como la cantidad de años dedicados a la docencia universitaria, dejó claro que no sería aceptado principalmente por su postura ideológica.

“Claro que Petro es externadista, pero no se olviden que también es miembro del M-19, la organización terrorista que se tomó por asalto el Palacio de Justicia, donde murieron varios magistrados nuestros (...). Jamás estaríamos de acuerdo con que el doctor Petro se acercara ni siquiera como profesor”, sostuvo.

“Tiene las cualidades”

Por su parte Luis Eduardo Montealegre, exfiscal y exprofesor del Externado, consideró -en la misma emisora- que Petro “tiene todas las cualidades para ser rector del Externado”.

Además, indicó que sería “un honor para la Universidad Externado de Colombia que Gustavo Petro sea rector de esa universidad”.

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Montealegre defendió las capacidades del mandatario al señalar que es “la figura más destacada de la Universidad Externado de Colombia en más de un siglo”, un “académico”, un “hombre intelectual” y con una “profunda formación en teoría política y económica”.