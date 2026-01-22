El profesor Neill Felipe Cubides, de la Universidad Externado de Colombia, fue hallado sin vida este lunes 19 de enero en zona rural de Usme, Bogotá, luego de más de cuatro días desaparecido.

La misma institución educativa publicó un comunicado confirmando la noticia y lamentando la muerte del docente.

“La Universidad Externado lamenta profundamente el fallecimiento del docente Neill Felipe Cubides y expresa su solidaridad y acompañamiento a su familia, amigos y allegados en este difícil momento”, se lee en el comunicado de la institución.

Por otro lado, un informe preliminar del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses reveló nuevos detalles sobre la muerte del profesor.

De acuerdo con el reporte forense, el cuerpo del docente presentaba tres heridas causadas con arma blanca, además de indicios de asfixia por estrangulamiento, lo que confirmaría que la víctima fue sometida a un acto de extrema violencia antes de su fallecimiento.

Posteriormente, el cadáver habría sido incinerado, y sus restos abandonados en la zona rural donde fueron encontrados.

Las autoridades señalaron que el caso continúa en etapa de investigación y que los expertos forenses trabajan para esclarecer las circunstancias exactas del crimen, así como para identificar a los responsables. Hasta el momento, no se han entregado mayores detalles sobre posibles móviles o capturas relacionadas con el hecho.

Neill Felipe Cubides era docente de cátedra de la Universidad Externado de Colombia, del programa de Comunicación Social y Periodismo y dictaba clases en primer semestre de Fundamentos de Matemáticas y en cuarto semestre de Fundamentos de Estadística y Programación.