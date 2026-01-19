El profesor Neill Felipe Cubides, de la Universidad Externado de Colombia, fue hallado sin vida este lunes 19 de enero en zona rural de Usme, Bootá, luego de más de cuatro días desaparecido.

La misma institución educativa publicó un comunicado confirmando la noticia y lamentando la muerte del docente.

“La Universidad Externado lamenta profundamente el fallecimiento del docente Neill Felipe Cubides y expresa su solidaridad y acompañamiento a su familia, amigos y allegados en este difícil momento”, se lee en el comunicado de la institución.

También se agrega en el escrito: “Las autoridades competentes adelantan las actuaciones correspondientes y serán las únicas encargadas de suministrar información oficial”.

Aunque aún no se conoce la causa de la muerte, se especula sobre que fue víctima de una “paseo millonario”. El docente, que tenía 54 años, fue visto por última vez con su esposa y su hijo durante una cita por urgencias pediátricas en la Clínica del Country, el pasado jueves 15 de enero.

Al parecer, su hijo permanecía en observación en el centro médico junto a su madre, por lo que el profesor decidió ir a casa mientras era dado de alta. Según la esposa del docente, el hombre tomó un taxi a las 10 de la noche y fue lo último que se supo de él.

Mientras era buscado por sus familiares y autoridades durante cuatro días, en su correo electrónico se verificó los últimos movimientos bancarios y se identificaron transacciones realizadas en los sectores de Venecia y Fátima, en el sur de Bogotá.

Neill Felipe Cubides era docente de cátedra de la Universidad Externado de Colombia, del programa de Comunicación Social y Periodismo y dictaba clases en primer semestre de Fundamentos de Matemáticas y en cuarto semestre de Fundamentos de Estadística y Programación.