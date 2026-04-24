La Corporación Autónoma Regional de La Guajira Corpoguajira confirmó, mediante la Resolución No. 0842 del 21 de abril de 2026, la decisión de negar la licencia ambiental solicitada por la empresa Best Coal Company S.A.S. para el desarrollo del proyecto minero Cañaverales, ubicado en jurisdicción de los municipios de Fonseca y San Juan del Cesar.

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La decisión se dio al resolver el recurso de reposición interpuesto por la compañía, ratificando en su totalidad lo establecido previamente en la Resolución No. 3425 de 2025. Luego de un análisis técnico integral, la autoridad ambiental concluyó que los argumentos presentados por la empresa no desvirtúan las razones que dieron origen a la negación inicial.

Samuel Lanao Robles, director general de Corpoguajira, explicó que “la entidad determinó que el proyecto presenta incompatibilidades estructurales de carácter ambiental, territorial y normativo que hacen inviable su ejecución, especialmente en lo relacionado con la protección de los recursos hídricos y la zonificación ambiental del área de influencia”.

Adicionalmente señaló que entre los principales hallazgos técnicos se identificaron afectaciones potenciales a fuentes hídricas superficiales y subterráneas, así como conflictos con determinantes ambientales como el Pomca del río Ranchería y disposiciones normativas vigentes orientadas a la protección del agua para consumo humano.

Por su parte, Jorge Palomino Rodríguez, subdirector de Autoridad Ambiental de Corpoguajira, precisó que “junto al equipo evaluador se evidenció que las condiciones del proyecto implican intervenciones irreversibles en el territorio, como la alteración de cauces y zonas de recarga hídrica, lo que contraviene principios fundamentales de sostenibilidad ambiental”.

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Asimismo, enfatizó que estas incompatibilidades no son subsanables mediante ajustes técnicos, requerimientos adicionales de información o la implementación de planes de manejo ambiental, por lo que no existe mérito para modificar la decisión adoptada ni para reabrir el proceso de evaluación. En consecuencia, la entidad decidió no acceder a las pretensiones del recurso presentado por la empresa solicitante.

En su calidad de máxima autoridad ambiental en el departamento, Corpoguajira reiteró su compromiso con la protección de los recursos naturales y el desarrollo sostenible del territorio, ejerciendo sus funciones de evaluación, control y seguimiento conforme a la normativa ambiental vigente.

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Cabe recordar que este proceso incluyó la realización de una audiencia pública ambiental, espacios de participación ciudadana y la vinculación de diversos actores institucionales, sociales y comunitarios. Además, se llevaron a cabo visitas técnicas, solicitudes de información a entidades especializadas y un análisis riguroso del Estudio de Impacto Ambiental, cuyos resultados sustentan la decisión final adoptada por la Corporación.