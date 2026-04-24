Se mantiene el doble ‘9’. El técnico Alfredo Arias vuelve a apostar por los dos delanteros en punta, cuando Junior se mida este viernes al Cúcuta Deportivo, en el estadio General Santander, por la jornada 18 de la Liga I-2026.

El técnico uruguayo apuesta nuevamente por la pareja Carlos Bacca-Luis Fernando Muriel para reforzar la ofensiva rojiblanca, tras la muestra dada la jornada anterior, cuando Junior venció 2-0 a Llaneros en el Romelio, con un gol del porteño y con el tomasino teniendo una destacada actuación, haciendo, por momentos, funciones de creativo.

Bacca y Muriel estará respaldados por una zona media en la que se encuentran jugadores como Fabián Ángel, Harold Rivera, Jannenson Sarmiento y Bryan Castrillón.

En defensa estarán Edwin Herrera, Jean Pestaña, Daniel Rivera y Jhon Navia, todos custodiando a Jefferson Martínez, guardián este viernes del arco rojiblanco.

Junior formará con: Jefferson Martínez; Edwin Herrera, Jean Pestaña, Daniel Rivera, Jhon Navia; Fabián Ángel, Harold Rivera; Jannenson Sarmiento, Bryan Castrillón; Carlos Bacca, Luis Fernando Muriel.