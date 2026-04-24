El liderazgo femenino se consolida como uno de los ejes centrales de Perrenque Creativo 2026. En su segunda edición, el Congreso de Comunicación y Marketing del Caribe colombiano reúne a 19 mujeres líderes que hoy están incidiendo directamente en la evolución del marketing, la comunicación, la creatividad y el emprendimiento en Colombia y América Latina.

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La agenda está encabezada por figuras de alcance global y del sector corporativo, como Paola Aldaz, Head of Marketing & Brand en Keralty; Catalina Sánchez, CEO de WPP Production; Laura Serrano, gerente de alianzas de marca en TikTok; María Alejandra Briganti, editora en ECCA Editores; y Karen Carvajalino, CEO y cofundadora de Biz Nation.

Desde sus respectivos frentes —corporativo, plataformas digitales, contenido editorial y emprendimiento— estas líderes representan una nueva generación que no solo participa en la industria, sino que está redefiniendo sus reglas con una visión estratégica y mentalidad global.

Cortes Lissette Castrillón, directora de comunicaciones y sostenibilidad de Gases del Caribe

A este núcleo se suman perfiles con fuerte incidencia en el desarrollo empresarial, institucional y social del país, como Lissette Castrillón, directora de comunicaciones y sostenibilidad de Gases del Caribe; Angela María Puerta, directora de comunicaciones de la Fundación Santo Domingo; y Silvia Cayón, directora general de Kumma; junto a Magda Galindo, vicepresidenta de financiación no bancaria en Promigas; Erika Grau, directora de comunicaciones de Comfamiliar; Giannina Guerrero, directora de asuntos corporativos de EvoAgro; María Cecilia Donado, gerente de comunicaciones corporativas de SACYR Colombia; y Diana Acosta, gerente general del Museo de Arte Moderno de Barranquilla, ampliando la conversación hacia sectores clave como infraestructura, energía, cultura y desarrollo empresarial.

Cortesía Erika Grau, directora de comunicaciones de Comfamiliar.

La agenda también integra una dimensión cultural y de construcción de identidad con la participación de Michelle Char Fernández, Reina del Carnaval de Barranquilla 2026.

El ecosistema se completa con voces que fortalecen la industria desde el contenido, y la conversación especializada, como Adelaida Guerrero, documentalista y guionista de la Universidad del Norte; Adriana Plata, desde la industria de eventos y Shirley Suárez, directora ejecutiva de Ikonozú.

Cortesía Michelle Char, reina del Carnaval de Barranquilla 2026.

El evento, que se realizará los días 6 y 7 de mayo en el Gran Salón de Comfamiliar Atlántico, sede Caribe, evidencia una participación femenina sólida, transversal y consistente, no como una cuota, sino como reflejo de una transformación estructural en la industria.

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“Lo que estamos viendo no es una tendencia, es una evolución de la industria. Hoy las mujeres no solo participan: están liderando conversaciones clave y tomando decisiones estratégicas que impactan directamente los resultados de negocio”, señala Grace Gómez, jefe de prensa y PR de Perrenque Creativo.

Para asistir a Perrenque Creativo y obtener entradas premium ingresa a www.perrenque.com también se puede acceder al evento completamente gratis en localización general.