La quinua se ha convertido en uno de los alimentos favoritos de las personas por su alto valor nutricional y su versatilidad en la cocina.

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Pero muchas personas cometen errores al prepararla y terminan con una textura pastosa o un sabor amargo. La buena noticia es que cocinarla bien es sencillo si sigues algunos pasos clave.

Pexels Quinua

Lave bien la quinua

Antes de cocinarla, este paso es fundamental. La quinua tiene una capa natural llamada saponina, que puede darle un sabor amargo. Enjuágala bajo el grifo usando un colador fino durante uno o dos minutos, frotando suavemente los granos.

Use la proporción correcta

Para que quede en su punto, utilice una medida de quinua por dos de agua. Esta proporción permite que el grano absorba el líquido sin quedar ni seco ni apelmazado.

Cocine a fuego bajo

Coloque el agua con una pizca de sal y, cuando hierva, añade la quinua. Baje el fuego, tape la olla y deje cocinar entre 12 y 15 minutos. Evite revolver constantemente, ya que esto puede alterar su textura.

Déjela reposar

Cuando el agua se haya absorbido, apaga el fuego y deja reposar la quinua tapada durante unos 5 minutos. Este paso ayuda a que termine de cocinarse con su propio vapor.

Suéltela con un tenedor

Finalmente, use un tenedor para separar los granos suavemente. Así logrará esa textura esponjosa y ligera que caracteriza a una quinua bien hecha.

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Además si quiere puede cocinarla en caldo de pollo o verduras en lugar de agua, añadirle un chorrito de aceite de oliva al final o incorporar ajo, cebolla o hierbas para darle más sabor.