Es difícil cada día estar pendiente a las recetas saludables para llevar una alimentación mejor.

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Entre las recetas más comunes en las que puede “pecar” está un bizcocho de avena sin azúcar que le va a encantar. Le daremos la receta paso a paso para que lo prepare en casa. ¡Manos a la cocina!

Pexels Bizcocho de avena

Ingredientes:

2 tazas de avena (en hojuelas o molida)

2 huevos

2 bananos maduros (bien dulces)

1/2 taza de bebida vegetal (almendra, avena o coco)

1 cucharadita de polvo de hornear

1 cucharadita de canela (opcional)

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 pizca de sal

Preparación:

Precaliente el horno a 180 °C. Después triture los bananos hasta hacer un puré. Agregue los huevos y mezcle bien.

Luego incorpore la bebida vegetal y la vainilla. Añada la avena, el polvo de hornear, la canela y la sal. Para después mezclar hasta obtener una masa homogénea.

Vierta en un molde previamente engrasado. Hornee durante 30–40 minutos o hasta que al insertar un palillo salga limpio. ¡Buen provecho!