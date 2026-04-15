Un momento verdaderamente emotivo se presentó en el festival de música Coachella, durante la presentación de nada más y nada menos que David Guetta, uno de los DJ más famosos del mundo.

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El video del momento ya es viral en redes sociales. Ocurrió mientras el también productor francés daba su show. De un momento a otro, identificó en el público a su hija, quien lejos de estar en una zona privilegiada, se encontraba entre los asistentes, viviendo el espectáculo como cualquier fan.

La joven incluso buscó llamar la atención de su padre posándose sobre los hombros de otra persona y agitando la linterna de su celular.

La reacción de Guetta cuando la vio quedó grabada en miles teléfonos celulares y cámaras: empezó a saltar y a aplaudir con gran entusiasmo, visiblemente emocionado, con una gran sonrisa en su rostro.

Acto seguido, le dedicó un gesto de corazón con las manos, lo que generó los gritos y aplausos de todos los presentes.

El mismo artista compartió el video del momento en sus redes sociales. La publicación, que también tiene plasmada otros momentos del show, como la participación de JLO, ya cuenta con más de 180 reproducciones.

Muchos de los comentarios en el post son dedicados a elogiar la emoción con la cual el DJ mostró su amor por su hija.

Incluso el mismo David comentó en el video: “Mi hija Angie viviendo su mejor vida entre la multitud en Coachella”.