David Guetta, uno de los mayores representantes de la música electrónica, aterrizará en Bogotá este viernes 17 de octubre con su espectáculo ‘The Monolith’, una experiencia audiovisual de gran formato que promete revolucionar la escena electrónica en Colombia.

El show se presentará en el Coliseo MedPlus como parte de una gira internacional que ha deslumbrado a miles de fanáticos en Europa, Asia y Norteamérica, detallaron este viernes los organizadores del concierto.

La producción trae por primera vez al reconocido DJ francés al escenario del MedPlus con una propuesta que “trasciende el formato tradicional de concierto”, según su promotora.

‘The Monolith’ ha sido calificado por la crítica como “uno de los espectáculos más innovadores del EDM (música electrónica de baile, por sus siglas en inglés) contemporáneo: un universo sonoro y visual que combina tecnología de punta, escenografía inmersiva en 3D, pantallas envolventes y una curaduría musical de alto impacto”.

Guetta, ganador de múltiples premios Grammy, Billboard y MTV, cuenta con más de dos décadas de carrera y una marca indeleble en la evolución global del dance y el pop con himnos como ‘Titanium’, ‘Play Hard’, ‘When Love Takes Over’ o ‘I’m Good (Blue)’.

Su legado se respalda en más de 50 millones de discos vendidos y más de 14.000 millones de reproducciones en plataformas digitales.

¿A qué hora comienza el concierto de David Guetta en Bogotá?

Las puertas del Coliseo MedPlus se abrirán a las 6:00 de la tarde. Dos horas después se presenta la primera artista teloneroa, Pao Calderón, y a las 9:00 p. m. comienza el show del segundo, Cato Anaya.

David Guetta estaría saliendo al escenario hacia las 10:30 de la noche.

Setlist de David Guetta en Bogotá