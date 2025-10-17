El actor Gustavo Angarita, una de las figuras más queridas y respetadas del teatro y la televisión colombiana, falleció a los 84 años, luego de enfrentar una prolongada lucha contra el cáncer.

Los libros y la gastronomía, en la agenda del ‘finde’

Greeicy Rendón rompe el silencio sobre el caso de su padre: “Es imposible que no duela el alma”

Falleció a los 74 años Ace Frehley, guitarrista original de KISS

Su hijo, el también actor Gustavo Angarita Jr., compartió detalles íntimos y reflexiones sobre la vida y legado de su padre durante una entrevista en La W Radio, donde destacó la serenidad con la que el actor afrontó sus últimos días.

“La función médica hizo que el final de su vida fuera bastante llevable e hizo que nosotros pudiéramos disfrutar muchos años más de él”, expresó.

Angarita Jr. relató que acompañó a su padre hasta el último momento, describiendo su partida como un proceso tranquilo: “No se fue mal, no lo vi morirse mal, estuve con él en el momento que sucedió y fue como que se apagó de a poco, se le fue acabando la batería poco a poco”.

Con cariño, recordó que solía llamarlo “mi gato favorito”, una expresión que usaba por su personalidad reservada e independiente. “Era un buen gato, iba y venía cuando quería, siempre fue así”.

Asimismo, destacó la importancia de su padre en la evolución del arte escénico en Colombia. “De ahí se apropió la televisión para tener esa calidad que tuvo después de mucho tiempo y justo después llega el Nobel. Las telenovelas de ese entonces eran de realismo mágico y eso lo dio ese grupo de actores que hacían teatro, que hacían cine”.

“Le dedicaba el mismo esfuerzo a un cortometraje universitario que a una película internacional. No tenía vanidad alguna”, indicó. También recordó su participación en ‘Los 33’, la cinta sobre los mineros chilenos, donde interpretó al veterano Mario Gómez, compartiendo escenas con Antonio Banderas y Juan Pablo Raba.

Archivo El velorio de Gustavo Angarita se llevará a cabo en el Centro Internacional de Bogotá, donde familiares, colegas y admiradores rendirán homenaje a su extensa trayectoria.

El velorio de Gustavo Angarita se llevará a cabo en el Centro Internacional de Bogotá, donde familiares, colegas y admiradores rendirán homenaje a su extensa trayectoria.