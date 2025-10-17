La televisión colombiana está de luto. Este viernes 17 de octubre se confirmó la muerte del actor colombiano Gustavo Angarita, a los 83 años.

Leer también: Falleció a los 74 años Ace Frehley, guitarrista original de KISS

El artista es recordado por ser parte de los proyectos televisivos como ‘Bella Calamidades’, ‘La estrategia’, ‘El olvido que seremos’, ‘Bolívar soy yo’, ‘La Saga, Negocio de Familia’. Por su trabajo fue reconocido en dos oportunidades con el premio India Catalina y obtuvo dos reconocimientos en los Premios TvyNovelas.

La noticia fue confirmada por su hijo, el también actor Gustavo Angarita Jr. Ya se había informado que el legendario actor estaba en delicado estado de salud, pues se encontraba en cuidados paliativos en la Clínica Colombia, en Bogotá, debido a complicaciones derivadas de una enfermedad crónica que no fue especificada públicamente, aunque se conocía que padecía cáncer.

El artista, cuyo nombre completo era Gustavo Antonio Angarita Pantoja, nació en Bogotá el 2 de septiembre de 1942. Empezó a trabajar como actor en la década de 1960. Entre sus papeles más recordados se encuentran los que interpretó en telenovelas como ‘Bella Calamidades’, ‘Chepe Fortuna’, ‘La ley del corazón’, ‘La casa de las dos palmas’, ‘Hombres’, ‘En los tacones de Eva’, ‘El precio del silencio’, ‘La estrategia del caracol’, entre muchas otras.

Importante: La historia del actor de ‘Padres e Hijos’ que pidió la eutanasia, se la negaron y murió de cáncer con metástasis

Su gran talento le permitió interpretar personajes dramáticos, cómicos, autoritarios, consejores, entre otros.

También participó en películas como ‘Bolívar soy yo’, ‘El olvido que seremos’, ‘La pena máxima’, ‘Tiempo de morir’, ‘Los 33′, ‘Zona de espera’, ‘La bestia’, entre otras.