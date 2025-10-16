Un joven actor colombiano que hizo parte del elenco de la reconocida telenovela ‘Padres e Hijos’ falleció en 2003, luego de una dura lucha contra el cáncer. Antes de morir, pidió acceder a la eutanasia para poner fin al sufrimiento que le causaba la enfermedad, pero su solicitud fue rechazada porque en ese entonces el procedimiento no estaba autorizado en el país.

Su caso volvió a ser recordado recientemente en el programa ‘Expediente Final’ de ‘Caracol Televisión’, donde sus familiares revivieron los momentos más difíciles de esa etapa y revelaron detalles desconocidos sobre su historia.

El actor, identificado como Leonardo Ramírez, fue diagnosticado con cáncer en el mediastino en 2002, cuando su carrera apenas comenzaba a despegar. Desde ese momento inició un tratamiento con quimioterapia y radioterapia, aunque sin obtener los resultados esperados.

Ante la falta de mejoría, Ramírez optó por terapias alternativas como inyecciones de agua de mar y veneno de escorpión azul, convencido de que podrían ayudarlo a recuperar su salud. Sin embargo, los médicos confirmaron que el tumor seguía avanzando y había afectado órganos vitales.

“Ningún médico quiso hacerlo”

De acuerdo con su hermana Sandra Ramírez, el estado del actor empeoró rápidamente. En la Clínica del Country, en Bogotá, los especialistas le informaron que el cáncer había hecho metástasis, extendiéndose incluso al páncreas, lo que hacía imposible una cirugía o tratamiento curativo.

Ante los dolores insoportables, Leonardo pidió que se le practicara la eutanasia, pero, según contó su familia, ningún médico accedió. “Ningún médico quiso hacerlo”, relató su hermana en el programa de televisión.

La eutanasia aún no había sido reglamentada por la Corte Constitucional, por lo que el joven fue ingresado a cuidados paliativos.

El adiós a Leonardo Ramírez

Ramírez murió el 22 de marzo de 2003, a los 26 años, en los brazos de su madre. Tras su muerte, su familia decidió rendirle homenaje creando la Fundación Leo, una organización dedicada a ayudar a pacientes con cáncer que enfrentan dificultades económicas.

La historia de Leonardo Ramírez ocurrió en una época en la que la eutanasia aún no era una opción legal en Colombia. Aunque la Corte Constitucional la despenalizó en 1997, su reglamentación efectiva llegó casi dos décadas después, en 2015.

Desde entonces, decenas de pacientes han podido ejercer su derecho a morir dignamente, un camino que personas como Ramírez no pudieron recorrer.