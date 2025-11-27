La televisión colombiana le dijo adiós este jueves al actor Conrado Osorio, conocido por su papel en la telenovela ‘Padres e Hijos’, que venía enfrentando una batalla contra un cáncer que lo agobiaba desde hacía un tiempo. Fue su hermano quien compartió la noticia a través de un mensaje en su cuenta de Instagram.

“Te voy a extrañar, pero sobre todo te voy a recordar feliz y te voy a honrar siempre. La vida me premió con un hermano que fue un parcero, un cómplice, un amigo, un confidente y un referente. Buen viaje. Me siento orgulloso de ti, de tus películas, de tus terquedades, de tus regaños y de tus enseñanzas. La diste toda. En algún momento seguiremos las conversaciones de hospital… ¡Te quedé debiendo varios cuentos! Te amo, hermano”, escribió Jhon Jaime Osorio.

Instagram @conradoosorio Conrado Osorio, actor.

Osorio batallaba contra un cáncer de colon que le fue diagnosticado en agosto de 2023, pese a los esfuerzos médicos su voz se apagó tras dos años de tratamiento y de una dura enfermedad de que de a poco lo disminuyó.

Pese a su evidente desgaste físico y sus recaídas durante el tratamiento, cuando se sentía con fuerzas compartía con sus seguidores en Instagram los avances de los tratamientos que tomaba para tratar de minimizar las consecuencias del cáncer.

Así fue como desde finales de septiembre de 2024 empezó a documentar todo el proceso. El 30 de ese mes publicó un video en el que agradecía a todo el personal médico del Centro Oncológico de Antioquia donde les realizaron las quimioterapias.

En su momento, el actor paisa que su diagnóstico “no me lo esperaba” porque había llegado “de tajo”. Tras ello fue sometido a una cirugía en octubre de 2023, después vendrían las quimioterapias que se extendieron por varios meses.

“Fueron años de miedo, de terror. Un año después acá sigo, viviendo y disfrutando esta oportunidad de DIOS, la vida y el universo. ¡Muy bendecido y agradecido! ¡La GLORIA sea siempre para DIOS!”, aseguró el actor en su momento.

De tanto en tanto posteaba videos desde la sala de quimioterapia o desde su casa dando detalles de los procedimientos. Pero 2025 representó su año más duro, desde enero empezó con fuertes dolores que lo aquejaban, sin embargo, eso no era motivo para invocar el humor. “19 meses de proceso y hasta ahora en estos 3 últimos meses conocí el dolor. Pero afrontando y siempre de la mano de ¡DIOS PADRE! Vamos con toda y muy BENDECIDO. Acá estamos”, dijo a principios de marzo.

Ya para septiembre había tenido “varias complicaciones” que incluía hinchazón en los pies, hipotermia y el hallazgo de metástasis en el cuello por lo que tuvo que quedarse hospitalizado en el mismo centro médico donde le practicaban las quimios y radioterapias. En este proceso de tratamiento también le descubrieron que toda su vida había vivido con un solo riñón que no estaba funcionando del todo bien.

Más tarde, el 26 de octubre compartió la que sería su última publicación y su último cumpleaños. Dada su estado de salud la celebración tuvo que ser en la habitación en la que se encontraba ingresado en el Centro Oncológico de Antioquia. Hasta allí llegaron familiares y personas cercanas a Conrado a cantarle y regalarle una torta. El actor se mostró agradecido y contento como muestra el video que posteó.

“En este día que está terminando solo quiero decir: Dios Gracias por tanto por estos años de vida, por mi Familia y Amigos por tantas personas regalándome una oración por mi recuperación; se siente bonito y llena el alma. Dios Padre que se haga tu voluntad”, escribió.