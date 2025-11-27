Lo que sería la socialización de las actividades académicas de la Universidad del Atlántico terminó en enfrentamientos entre estudiantes de esta institución, cuando un grupo intentó ingresar a Bellas Artes y otro, que permanece en paro indefinido dentro de la sede, le habría cerrado las puertas para impedir el ingreso.

La denuncia fue hecha por María Alejandra Álvarez, estudiante de Derecho, quien explicó que en la mañana de este jueves tenían convocada una asamblea informativa con estudiantes, docentes y personal administrativo para socializar temas como el informe del Departamento de Admisiones sobre los próximos grados, el listado de nuevos admitidos, los posgrados y las clases virtuales que reciben algunos programas.

Sin embargo, aseguró, al llegar a la sede se encontraron con las puertas cerradas. “No nos permitían ingresar. Minutos después empezaron a lanzar artefactos explosivos y a una de las personas —no sé si estudiante— la Policía le impuso un comparendo tipo 4 y le decomisó una cantidad considerable de pólvora. El ambiente estaba muy tenso”, relató.

Agregó que, en medio de la situación, hizo presencia el decano de la Facultad de Bellas Artes, Juan David González, “y lejos de mediar, empezó a hacer señalamientos y comentarios violentos hacia los estudiantes. Nosotros solo queríamos dialogar, retomar clases y volver a la presencialidad, pero no ha sido posible. Hemos intentado diferentes vías de conversación y no hemos logrado acuerdos”, expresó la estudiante de derecho.

Explicó que normalmente estas reuniones las realizan en la sede Norte, “pero esa también está cerrada por los tomistas. Como allí tenían programada una asamblea en la plazoleta, decidimos trasladarnos a Bellas Artes para evitar confrontaciones”.

Por otro lado, Rosa Castillo, representante estudiantil ante Bienestar Universitario de esta institución pública, aseguró que la sede desde días anteriores ya estaba cerrada por parte de quienes han declarado un paro indefinido con toma administrativa. “Aun así, hoy llegaron administrativos, docentes y estudiantes con la intención de reunirse dentro de esa sede para una asamblea, mientras en la sede Norte había otra asamblea convocada por sindicalistas y trabajadores en la plazoleta del bloque D”, explicó.

La joven estudiante de contaduría cuestionó la presencia en el grupo que intentaba ingresar a Bellas Artes; eran personas que habían estado apoyando la campaña del actual rector Leyton Barrios. También denunció que fue víctima de agresiones físicas y verbales por parte de los estudiantes que intentaban ingresar.

“Hubo estudiantes tratando de tumbar el portón. Otro muchacho rompió una reja, sacó un hacha y un extintor. Esa reja, además, hace parte de una sede patrimonial protegida por el Ministerio de Cultura, (…). Para mí, lo de hoy fue un intento de afectar la integridad física de las personas y las instalaciones patrimoniales. Esto expone a la universidad a demandas y reparaciones”, argumentó.