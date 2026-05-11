Con el propósito de reunir a líderes con capacidad real de sumarse activamente a un proyecto que marca el inicio de una nueva etapa para esta industria en el país, la Universidad del Norte extendió la invitación al encuentro “El renacimiento de la aeronáutica en Colombia”, que se realizará el próximo 14 de mayo a las 10:00 a.m. en el Salón 21K de su campus en Barranquilla.

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El foro cuentará con el impulso institucional de la Universidad del Norte, liderado por su Vicerrectoría de Investigación, Creación e Innovación, bajo la vocería del ingeniero Javier Páez, como parte de una apuesta para promover el desarrollo productivo y tecnológico desde la región Caribe.

Durante el foro se hará el lanzamiento de una nueva empresa local fabricante de helicópteros utilitarios de 4 puestos, concebida como el punto de partida de un proceso más amplio de desarrollo industrial.

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Contempla un esquema de transferencia de conocimiento bajo estándares internacionales, que permitirá avanzar progresivamente hacia la fabricación local de partes y piezas certificadas, sentando las bases de una industria con proyección sostenible.

La iniciativa apunta, además, a la generación de empleo especializado y al surgimiento de un clúster aeronáutico en el Caribe colombiano, impulsando la creación y articulación de nuevas empresas alrededor de la producción, integración y certificación de componentes aeronáuticos.